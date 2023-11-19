Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Вторая победа подряд Карпат-2
Амбициозные львовяне продолжают удивлять
Фото: ФК Карпати
Дерби Львовской области закрывало программу восемнадцатого тура во Второй лиге. "Карпаты-2" в прошлом туре проявили все свои лучшие качества и неожиданно победили "Чайку". "Скала 1911" не сыграла против "Руха-2" из-за продолжительной воздушной тревоги.
Подопечные Гнатива и сегодня порадовали своих болельщиков максимальным результатом. Еще до перерыва Максим Скороход открыл счет в матче – 1:0. Однако в начале второй половины встречи "Скала 1911" благодаря голу Николишина сравняла счет - 1:1. Долго гости не радовались, ведь буквально через две минуты победу "Карпатам-2" принес Фетько - 2:1. Таким образом, львовяне уже поднимаются на шестое место.
Вторая лига. 18-й тур
"Карпаты-2" - "Скала 1911" 2:1
Голы: Скороход (23), Фетько (49) - Николишин (57)
Популярное сейчас
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Футбол на Скале: бойкот от Испании, сборная семейного типа и один стадион на все команды
- Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией
- Звягель - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО