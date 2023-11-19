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Вторая лига. Вторая победа подряд Карпат-2

Вторая лига

Амбициозные львовяне продолжают удивлять

Вторая лига. Вторая победа подряд Карпат-2

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Дерби Львовской области закрывало программу восемнадцатого тура во Второй лиге. "Карпаты-2" в прошлом туре проявили все свои лучшие качества и неожиданно победили "Чайку". "Скала 1911" не сыграла против "Руха-2" из-за продолжительной воздушной тревоги.

Подопечные Гнатива и сегодня порадовали своих болельщиков максимальным результатом. Еще до перерыва Максим Скороход открыл счет в матче – 1:0. Однако в начале второй половины встречи "Скала 1911" благодаря голу Николишина сравняла счет - 1:1. Долго гости не радовались, ведь буквально через две минуты победу "Карпатам-2" принес Фетько - 2:1. Таким образом, львовяне уже поднимаются на шестое место.

Вторая лига. 18-й тур

"Карпаты-2" - "Скала 1911" 2:1

Голы: Скороход (23), Фетько (49) - Николишин (57)

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