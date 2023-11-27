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Вторая лига. Рух-2 на мажорной ноте завершает год

Вторая лига

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Вторая лига. Рух-2 на мажорной ноте завершает год

Фото: ФК Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли перенесенный матч семнадцатого тура Второй лиги между "Скала 1911" и "Рух-2". К сожалению, из-за воздушной тревоги команды вынуждены были почти два часа провести в укрытии.

В начале встречи больше контролировали мяч хозяева, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Зато подопечные Безубьяка открыли счет. После подачи с фланга с нескольких метров расстрелял ворота Карабин. После этого раздался сигнал воздушной тревоги. Сравнить счет до перерыва коллектив из Стрыя не смог.

Во второй половине встречи хозяева добились своего. Одиннадцатиметровый реализовал Аверьянов – 1:1. Однако радовались хозяева не долго. Через четыре минуты гости снова вышли вперед. Рунич ассистировал, а Максим Музычук пробил в дальний угол – 1:2. В итоге победа львовян, хотя по игре хозяева поражения не заслуживали.

Вторая лига. 17-й тур

"Скала 1911" - "Рух-2" 1:2

Голы: Аверьянов (60, пен) - Карабин (16), Музычук (64)

"Скала 1911" (стартовый состав): Завгородний – Николишин, Пастух, Яната, Цень, Лебедев, Лукьянченко, Аверьянов, Мазур, Напуда, Довгий

"Рух-2" (стартовый состав): Харечко - Лапко, Дуць, Товарницкий, Лях, Довгий, Карабин, Столярчук, Карабин, Добрянский, Рунич, Непейпиев

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