Владелец Кудровки: Хотя бы для профессиональных игроков можно было бы давать бронь от мобилизации

Владелец второлиговой " Кудровки " Роман Солодаренко рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече представителей клубов ПФЛ с новым президентом УАФ Андреем Шевченко.

– Прежде всего, хочу поблагодарить за эту встречу. Ибо самые важные вопросы, которые интересовали президентов клубов и Первой лиги, и Второй, как раз были раскрыты на этом собрании. Второе — неотложные проблемы, которые были озвучены, имели определенные решения, чтобы украинский футбол двигался вперед.

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Поскольку такие проблемы, как судейство, не давали полноценно двигаться, мешали все время. Говорю о себе, своей команде. Мы услышали те вещи, которые, надеемся, будут воплощены. И не будет того, что раньше — не совсем объективных судейских решений, которые приводили к потерям. Как в нашем случае – следующего этапа Кубка Украины. Потому что "Мариуполь" мы полностью переиграли, но две ошибки, когда за деньги судья лишил нас следующего этапа и возможности двигаться дальше. Эти вопросы были подняты сегодня на собрании, мы получили ответы. Я лично доволен этой встречей.

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Чем больше будут уделять внимание президентам клубов… Потому что именно президенты вкладывают средства в футбол, в инфраструктуру, у футболистов, в зарплаты и так далее. Тогда точно будут шаги только вперед в развитии нашего как детского, так и взрослого футбола.

– Какие еще проблемы обсуждались, кроме судейства?

– Обсуждались вопросы единой базы обмена футболистов. Это тоже важно, потому что это одна из тех проблем, которая существовала между УАФ и ПФЛ. Это к вопросам, которые не совсем удавалось решить. Но самое главное, конечно, проблема мобилизации была поднята. То, что футболисты все время на колесах, все время в движении, сборы, тренировочный процесс. А перемещения приводят к получению повесток. К сожалению, эта проблема не разрешалась.

Я до конца так и не понял, кто все-таки наложил табу. Это очень проблематично. Потому что футболисты – это люди, которые сегодня работают и перемещаются по разным регионам. А это теперь усложнилось. И как с этим быть дальше – мне сложно сказать.

Хотя бы для людей, имеющих профессиональные контракты, можно получить бронирование на период военного положения. Но этот вопрос остался нерешенным. У меня два футболиста ехали подписывать контракт – получили повестки. Футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, что они их как-то будут защищать. Но как это делать – пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игрока заберут, то как тогда команде играть. Мы вкладываем средства в тренировочные процессы и все остальное – проходит полгода, и футболистов забрали. Что дальше?

Мы же играем тоже не просто ради собственного удовольствия, а для болельщиков, для побед, для решения турнирных задач, для поднятия по лигам. Но как можем решать задачу, если у нас не будет кем решать эти вопросы. Потому такие вопросы поднимались.

Но это была конструктивная встреча. Недолговременный, но четкий вопрос-ответ. Абсолютно была такой дружеской и приятной. Все футбольные люди друг друга поняли.