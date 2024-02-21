Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко провел встречу с руководителями клубов ПФЛ
Обсуждали насущные вопросы развития Лиги
Фото Павла Кубанова - УАФ
21 февраля в Доме футбола по инициативе президента УАФ Андрея Шевченко состоялась встреча с руководителями клубов Профессиональной футбольной лиги (Первая и Вторая лиги)и президентом ПФЛ Александром Каденко.
В мероприятии также приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный.
Участники собрания обсудили важные вопросы развития лиги, актуальные темы профессионального футбола в Украине и взаимодействие между ПФЛ и УАФ.
Популярное сейчас
- Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба
- Буковина подписала контракт с воспитанником Металлиста - СМИ
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО