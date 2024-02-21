Шевченко провел встречу с руководителями клубов ПФЛ

21 февраля в Доме футбола по инициативе президента УАФ Андрея Шевченко состоялась встреча с руководителями клубов Профессиональной футбольной лиги (Первая и Вторая лиги)и президентом ПФЛ Александром Каденко.

В мероприятии также приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный.

Участники собрания обсудили важные вопросы развития лиги, актуальные темы профессионального футбола в Украине и взаимодействие между ПФЛ и УАФ.