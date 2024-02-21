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Шевченко провел встречу с руководителями клубов ПФЛ

Первая лига
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Обсуждали насущные вопросы развития Лиги

Шевченко провел встречу с руководителями клубов ПФЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

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21 февраля в Доме футбола по инициативе президента УАФ Андрея Шевченко состоялась встреча с руководителями клубов Профессиональной футбольной лиги (Первая и Вторая лиги)и президентом ПФЛ Александром Каденко.

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В мероприятии также приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный.

Участники собрания обсудили важные вопросы развития лиги, актуальные темы профессионального футбола в Украине и взаимодействие между ПФЛ и УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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