Легионеры для Звягеля, голкипер Нивы будет играть в УПЛ. Как провели клубы Второй лиги февраль

В этом месяце было много новостей из расположения клубов Второй лиги. "Металлург-2" за снимается с нынешнего чемпионата, а винницкая "Нива" отдала своего основного голкипера в клуб УПЛ.

"Звягель"

В конце января футболисты собрались на базе и провели первый сбор. А уже 14 февраля команда начала второй сбор в рамках подготовки к весенним стартам. В течение двух недель подопечные Сергея Шищенко работали в Житомире. За это время "Звягель" сыграл пять контрольных матчей. Отметим победу над амбициозным "Левым Берегом" – 1:0. Победный гол забил Венделл.

Что касается новичков, то клуб объявил об аренде легионеров "Полесья". Это бразилец Венделл, прошедшей осенью выступавший за "Днепр-1" U-19 и ставший одним из зимних новичков "Полесье", а также Боррель.

"ЮКСА"

Отпуск у футболистов завершился 4 февраля. Подготовка к весенней части чемпионата пройдет в 3 этапа и продлится с 5 февраля по 15 марта. Подопечные Цымбала 19 февраля начали второй учебно-тренировочный сбор, который завершится 1 марта. Команда уже успела сыграть пять спаррингов. Стоит отметить противостояние с "Оболонью" (0:1).

На просмотре в команде находятся два легионера: Марадона и Фого. Скорее всего, в самое ближайшее время с ними клуб подпишет контракт. Отметим, что Марадона уже забил в спарринге против "Зари" U-19.

"Дружба"

Подопечные Чирикала радуют своих болельщиков результатами контрольных матчей. "Дружба" выиграла Мемориал Макарова. В финале представитель Второй лиги не оставил шансов "Диназу" – 3:1. В это зимнее межсезонье коллектив из Мировки пока проиграл только "Полтаве" - 2:4

Относительно новичков стоит отметить подписание 28-летнего защитника Сергея Палюха, который в первой части сезона играл за "Металлург". Работают с командой также Данило Колесник и Олег Вакуленко. Заключительный подготовительный сбор "Дружбы" проведет в Винниках.

"Чайка"

Клуб в этом месяце активно поработал на трансферном рынке и объявил о первых зимних трансферах. К "Чайке" присоединились: Евгений Быков, Богдан Хобта, Александр Кальчук и 17-летний Александр Евтушок. Что касается спаррингов, то следует, безусловно, отметить результативную ничью с "Диназом" (3:3) и ничью с "Эпицентром". На сборах подопечные Сизихина еще не проигрывали.

"Скала 1911"

Коллектив из Стрыя уже успел завершить два этапа подготовки к весенней части сезона: первый сбор длился с 22 по 31 января, а второй с третьего по 16 февраля. Оба сбора команда провела в Моршине. Третий учебно-тренировочный сбор начался 20 февраля в Закарпатье.

Что касается спаррингов, то, прежде всего, стоит отметить ничьи с "Агробизнесом" (1:1) и "Металлистом" (2:2). На трансферном рынке "Скала 1911" поработала активно. Новичками команды стали: Ралюченко, Цуркан, Мердеев. Хавбек Ралюченко первую часть сезона играл в УПЛ за "Минай".

"Кудровка"

Команда работает под руководством нового тренера Василия Баранова. Известно, что с осенней части сезона в "Кудровке" остались вратари Андрей Следзевский и Денис Ферт, защитник Владимир Пластун, полузащитники Даниил Гармаш, Владимир Зубашевский, Владислав Иващик, Кирилл Коваленко.

Что касается спаррингов, то можем отметить победу над любительским ФК "Лесное" – 2:1.

"Карпаты-2"

Известно, что львовяне уже подписали контракты с четырьмя новичками. Самым старшим из них является Вадим Гудзинский. 22-летний полузащитник в первой части сезона играл за "Агробизнес". Также отметим подписание Матвея Буренко, который в составе ФК "Транс" Нарва дебютировал в элитном дивизионе (5 матчей/1гол) и провел два поединка в Лиге конференций УЕФА. Также ряды клуба пополнили Андрей Ивасий и Дмитрий Иродовский.

Третий учебно-тренировочный сбор "Карпаты-2" с 22 февраля по седьмое марта проведут в Закарпатье.

"Нива "Винница

Подопечные Юрия Ярошенко в последний месяц зимы сыграли пять контрольных матчей. Среди результатов, безусловно, стоит отметить ничью с "Черноморцем" - 2:2. В этом противостоянии с лучшей стороны проявил себя голкипер Ян Вичный, приглашенный в клуб УПЛ на просмотр. В итоге Вичный подписал контракт с одесским клубом. Для представителя Второй лиги это существенная потеря. По словам играющего президента Артура Загорулько, клуб не собирается тормозить развитие футболистов.

Первым зимним новичком "Нивы" стал 20-летний хавбек Даниил Мельник. Даниил первую часть сезона провел в бузовской "Ниве", но на профессиональном уровне еще не дебютировал.

"Рух-2"

Подопечные Безубьяка в рамках подготовки к весенней части сезона принимают участие в Мемориале Эрнеста Юста. "Рух-2" пока не замечает сопротивления оппонентов. Представитель Второй лиги разгромил "Легинь" (3:0), "Жолкву" (6:1) и просто уничтожил любительское "Подолье" (8:0). Также отметим ничью в спарринге с "Агробизнесом" – 1:1.

Трансферных новостей от клуба пока не поступало.

"Металлург-2"

Запорожский "Металлург" сообщил на своем официальном сайте о том, что руководство клуба решило снять вторую команду с розыгрыша Второй лиги из-за сложной финансовой ситуации. Депутаты Запорожского городского совета существенно снизили финансирование КП МФК "Металлург" на 2024 год, сохранить обе профессиональные футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным.

"Локомотив"

Тренерский штаб во главе с Вадимом Лазоренко запланировал три этапа подготовки. Программа сборов состоит из трех этапов: дневные тренировки и регулярные контрольные игры. Команду уже покинуло одиннадцать игроков. Известно, что вскоре руководство клуба объявит новичков, контракты с которыми уже подписаны.

В спаррингах киевляне проявляют себя достаточно неплохо. Представитель Второй лиги сыграл вничью с ФК "Кудровка-"Нива", а также с "Левым берегом".

"Тростянец"

Команда уже завершила два этапа подготовки и приступила к третьему. Третий сбор продлится до девятого марта. Сборы у "Тростянца" завершатся 22 марта. Подопечные Шаповалова заняли четвёртое место на Зимнем кубке АФП. Из пяти матчей представитель Второй лиги одержал одну победу и две ничьи. "Тростянец" уступил "Виктории" и "Кремню". Команду из Сумщины покинули защитник Даниил Щербань, полузащитник Марко Арабов и нападающий Дмитрий Грищенко. Присоединились к "Тростянцу" Коваленко ("Металлург-2") и Козак ("ЮКСА").

"Реал Фарма"

В конце января команда начала подготовку к весенней части сезона. Сбор проходит в Одессе, футболисты работают на стадионе "Иван".

Покинули команду оба вратаря – Дмитрий Стародубец и Иван Богдан, полевые игроки Сергей Платунов, Михаил Попов, Владислав Тимошевский, перешедшие в одесские команды "Титан", "Атлетик" и "Малиновск" соответственно. Дмитрий Безрук будет совмещать функции тренера и вратаря. Тренерский штаб просматривает молодых и мотивированных игроков, которые должны усилить весной команду. Что касается спаррингов, то, безусловно, стоит отметить ничью с "Черноморцем" - 0:0.

По определенным внутриклубным причинам советом директоров ФК "Реал Фарма" принято решение отложить смену названия и эмблемы еще на сезон.

"Кремень-2"

Подопечные Ярослава Здырко уже завершили два этапа подготовки к весенней части сезона в родном городе. Команда уже успела сыграть девять спаррингов: четыре победы, две ничьи и три поражения. О кадровых новостях клуб пока не сообщал.