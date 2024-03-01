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ФК ЮКСА подписал экс-хавбека Кремня

Вторая лига

Игрок убедил тренерский штаб "крестоносцев" 

ФК ЮКСА подписал экс-хавбека Кремня

Фото: ФК ЮКСА

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ФК "ЮКСА" объявил о подписании опорного полузащитника Андрея Киреева, который был во второлиговом клубе на просмотре.

22-летний футболист принял участие в четырех контрольных матчах "крестоносцев" на зимнем учебно-тренировочном сборе. В спарринге с "Зарей" U-19 (3:1) он отметился голом.

Андрей подписал контракт сроком до 30 июня 2025 года. Хавбек выбрал игровой номер 8.

Киреев - воспитанник академии днепровской "ДЮСШ-12", выступал за юношеские и молодежные команды "Днепра-1" U-19/ U-21 (2018-2021), а также "Никополь". Предыдущим его клубом был "Кремень", который он покинул в начале января. В осенней части Первой лиги он забил 1 мяч и отдал 1 ассист в 17 матчах.

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ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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