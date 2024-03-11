Нива В подписала экс-хавбека Металлурга-2

Винницкая "Нива" объявила о переходе 23-летнего полузащитника Виталия Варяника.

Срок действия контракта не разглашается. Но по данным Transfermarkt, сотрудничество между сторонами заключено до 30 июня 2024 года.

В последнее время футболист играл на любительском уровне - за "Полесье" Ставки. Варяник является воспитанником запорожского футбола. Выступал за "Металлург-2", "Шахтер" U-19 и аматорский клуб "Мотор".

Напомним, "Нива" Винница занимает 8-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 23 очка.