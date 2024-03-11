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Нива В подписала экс-хавбека Металлурга-2
Также он успел поиграть за "Шахтер" U-19
Фото: Нива В
Винницкая "Нива" объявила о переходе 23-летнего полузащитника Виталия Варяника.
Срок действия контракта не разглашается. Но по данным Transfermarkt, сотрудничество между сторонами заключено до 30 июня 2024 года.
В последнее время футболист играл на любительском уровне - за "Полесье" Ставки. Варяник является воспитанником запорожского футбола. Выступал за "Металлург-2", "Шахтер" U-19 и аматорский клуб "Мотор".
Напомним, "Нива" Винница занимает 8-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 23 очка.
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