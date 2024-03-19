Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК ЮКСА объявил о подписании бразильского форварда
Ранее он играл за команду на любительском уровне
Фото: ФК ЮКСА
Бразильский форвард Гонсалвеш дос Сантос Матеус (Фого) подписал контракт с ФК "ЮКСА", сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение игрока, которому вчера исполнилось 21 год, рассчитано до лета 2027 года.
Фого будет выступать за "крестоносцев" в футболке с номером 21. Интересно, что бразилец, который также может закрыть атакубющие позиции в полузащите, в 2021 году уже играл за украинскую команду на любительском уровне.
Предыдущим клубом Фого был бразильский "Униао Фредерикенсе", за который он забил 5 голов в 13 поединках. Кроме того, он выступал за "Крузйеро-РС", "Имбитуба", а также молодежные команды "Гремио Новуризонтино" и "Ново-Амбурга"
Форвард уже отметился дебютным голом в спарринге против "Шахтера" U-19 (5:2).
ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.
Популярное сейчас
- Сборная в полном составе собралась в Испании. Новости о Цыганкове. ФОТО
- Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса
- Бартулович: Не удивлен, что в сборной БиГ 4 игрока из оркостана - у них такой тренер
- Каденко: 14 клубов ПФЛ собираются проводить домашние матчи со зрителями
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО