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ФК ЮКСА объявил о подписании бразильского форварда

Вторая лига

Ранее он играл за команду на любительском уровне

ФК ЮКСА объявил о подписании бразильского форварда

Фото: ФК ЮКСА

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Бразильский форвард Гонсалвеш дос Сантос Матеус (Фого) подписал контракт с ФК "ЮКСА", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение игрока, которому вчера исполнилось 21 год, рассчитано до лета 2027 года.

Фого будет выступать за "крестоносцев" в футболке с номером 21. Интересно, что бразилец, который также может закрыть атакубющие позиции в полузащите, в 2021 году уже играл за украинскую команду на любительском уровне.

Предыдущим клубом Фого был бразильский "Униао Фредерикенсе", за который он забил 5 голов в 13 поединках. Кроме того, он выступал за "Крузйеро-РС", "Имбитуба", а также молодежные команды "Гремио Новуризонтино" и "Ново-Амбурга"

Форвард уже отметился дебютным голом в спарринге против "Шахтера" U-19 (5:2).

ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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