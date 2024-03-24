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Вторая лига. Сенсационная ничья в Одессе, важная победа Дружбы

Вторая лига

Одесская "Реал Фарма" удивила

Вторая лига. Сенсационная ничья в Одессе, важная победа Дружбы

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами завершился двадцатый тур Второй лиги. Казалось, что главные фавориты сезона не будут иметь проблем, но результат в Одессе удивил многих болельщиков. Вашему вниманию результаты игрового дня.

На стадионе "Иван" в Одессе "Реал Фарма" принимала вторую команду чемпионата "ЮКСА". Игра завершилась сенсационной ничьей – 1:1. В начале второго тайма Габриэль открыл счет, но в середине тайма Максим Марченко принес хозяевам сверхважную ничью. А вот у "Дружбы" проблем против "Локомотива" не было – 3:1. В составе коллектива из Мировки забивали Сомов, Юзефович и Бандурин.

Еще один матч воскресенья между "Скалой 1911" и "Нивой" завершился нулевой ничьей. Команды создавали моменты, но не смогли их реализовать.

Вторая лига. 20-й тур

"Реал Фарма" - "ЮКСА" 1:1

Голы: Марченко (68) - Габриэль (47)

Удаление: Сантьягу (83)

"Дружба" – "Локомотив" 3:1

Голы: Сомов (14), Юзефович (79), Бандурин (84) - Полищук (90+1)

"Скала 1911" - "Нива" 0:0

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Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка)
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