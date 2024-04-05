Вторая лига. Встреча лидеров в Звягеле

В Винниках стартует 22 тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что на этой неделе не будут играть "Реал Фарма", "Тростянец" и "Скала 1911".

"Рух-2" - "Локомотив"

06.04.2024. 13:15. Винники. "Стадион им. Богдана Маркевича"

Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому могли лучше подготовиться к домашнему противостоянию с "Локомотивом". Подопечные Безубьяка в первом официальном матче 2024 сыграли довольно неплохо, но подвела реализация. Из новичков отметим Матвеева, которого вернули в Украину из молодежи венгерского МТК. Эта игра показала, что против львовян сложно будет любому сопернику, но и им еще предстоит много работать над игрой в заключительной трети поля. Киевляне за два тура набрали всего один зачетный пункт, но оппоненты были достаточно серьезными. Навязать борьбу "Дружбе" подопечные Лазоренко пока не способны, а вот с "Кудровкой" все же смогли сыграть вничью. Фаворитами этого матча все же считаются хозяева, имеющие все шансы подняться с девятого места.

"Кудровка" - "Кремень-2"

07.04.2024. 12:30

Обновленная "Кудровка" неделю назад сыграла свой дебютный официальный матч - нулевая ничья против "Локомотива". Новый главный тренер Василий Баранов исповедует игру первым номером, но для этого нужно больше времени. Коллектив из Черниговской области много контролировал мяч, но в заключительной трети поля ощущались проблемы. К тому же футболистам "Кудровки" не хватило сил на все 90 минут. Заметно, что команда все еще находится в процессе становления. "Кремень-2" – это аутсайдер с самым молодым составом, который не может выиграть 35 матчей. Против "Дружбы" подопечные Здирка держались до 84 минуты, но в меньшинстве все же пропустили дважды. В таких матчах молодые футболисты имеют возможность приобретать неоценимый опыт, но заметно, что класса и игровой дисциплины им не хватает.

"Дружба" - "Чайка"

07.04.2024. 13:00. Киевская область. "Арена Левый берег"

Коллективе из Мировки в дебютном сезоне во Второй лиге и ПФЛ вообще амбиции побороться за медали и повышение в классе. Шесть очков в двух матчах 2024 года – это хороший результат, но подопечные Чирикала заставили нервничать своих болельщиков против главного аутсайдера сезона. Победа позволила "Дружбе" вернуть третье место. "Чайка" дебютировала в весенней части сезона ничьей против лидера чемпионата – 2:2. Подопечные Сизизина против лидера сыграли очень достойно и смогли прежде всего проявить характер. Легко хозяевам точно не будет и им следует начинать играть не во втором тайме, а с первых минут.

"Звягель" - "ЮКСА"

07.04.2024. 13:15. Звягель. "Авангард"

Безусловно, это центральный матч всего тура, ведь встречаются команды, которые с одинаковым количеством зачетных пунктов делят первое место. "Звягель" неделю назад потерял свое единоличное лидерство после результативной ничьей с "Чайкой". Не все так хорошо в игре одного из главных фаворитов сезона. Безусловно, усиление существенное, но очень много вопросов остается до баланса в игре. Ожидаем, что "Звягель" все же будет прогрессировать от тура к туру. "ЮКСА" неделю назад не играла, поэтому имела возможность проанализировать ошибки матча с "Реал Фармой". От обоих этих коллективов ожидают большего, но пока они не могут реализовать свой потенциал весной. Матч первого круга завершился вничью – 1:1. Это действительно противостояние равных команд.

"Карпаты-2" - "Нива"

07.04.2024. 14:00. Дубляны. "ЛНУП"

Львовяне начали весеннюю часть сезона по ничьей против "Реал Фармы" - 1:1. Подопечные Гнатива играли первым номером, создали больше моментов, но реализовать их не смогли. Среди позитива следует отметить атакующую направленность молодого коллектива. "Карпаты-2" не отбиваются, а, прежде всего, пытаются играть. Опыта и класса не хватает, но это очень перспективный коллектив. "Нива" в этом году сыграла всего один матч и голов не забивала. С атакой у подопечных Ярошенко не все так хорошо. Немного моментов создает винницкий коллектив и основная надежда на играющего президента Артура Загорулько. В случае победы гости смогут обойти конкурента в таблице, но не "Нива" считается фаворитом в этом противостоянии.