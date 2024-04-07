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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ПФК Звягель
Сегодня сыграют сразу четыре матча двадцать второго тура во Второй лиге. Безусловно, наиболее ожидаемой будет игра в Звягеле, где местный "Звягел"ь будет принимать "ЮКСА". В случае победы гости смогут выйти на первое место. Также отметим игру между "Дружбой" и "Чайкой". Подопечные Сызыхина уже отобрали очки у "Звягеля", поэтому легко коллектива из Мировки не будет. Ожидаем интересных и напряженных противостояний, которые подарят ряд эмоций.
07.04.2024. 13:00. "Дружба" - "Чайка"
07.04.2024. 13:15. "Звягель" - "ЮКСА"
07.04.2024. 14:00. "Карпаты-2" - "Нива"
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