Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу четыре матча двадцать второго тура во Второй лиге. Безусловно, наиболее ожидаемой будет игра в Звягеле, где местный "Звягел"ь будет принимать "ЮКСА". В случае победы гости смогут выйти на первое место. Также отметим игру между "Дружбой" и "Чайкой". Подопечные Сызыхина уже отобрали очки у "Звягеля", поэтому легко коллектива из Мировки не будет. Ожидаем интересных и напряженных противостояний, которые подарят ряд эмоций.

07.04.2024. 13:00. "Дружба" - "Чайка"

07.04.2024. 13:15. "Звягель" - "ЮКСА"

07.04.2024. 14:00. "Карпаты-2" - "Нива"