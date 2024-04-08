Шаран - о посте тренера в Звягеле: Завтра только запланирован разговор с президентом клуба

Сегодня, 8-го апреля в медиа появилась информация о назначении Владимира Шарана на пост главного тренера житомирского "Звягеля" из Второй лиги Украины.

Журналист UA-Football Владислав Личик связался с 52-летним специалистом с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

- Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Вы возглавите "Звягель". Можете подтвердить эту новость?

- Да нет. Никто возглавлять "Звягель" не будет. Это однозначно. У меня только на завтра запланирован разговор с президентом клуба. Такая ситуация.

- То есть, Вам уже поступило определенное предложение?

- Ну, нет. Мы только разговаривать будем. Никто не собирается возглавлять "Звягель". А так, это хорошая команда, здесь вопросов нет. Там есть тренер (прим. - речь идет о Николае Гибалюке), так что пусть работает.

- А разговор будет посвящен потенциальной работе в "Звягеле"?

- Не знаю.

Напомним, последним местом работы Владимира Шарана был закарпатский "Минай", который он покинул в ноябре прошлого календарного года по обоюдному согласию сторон.