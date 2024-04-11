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Экс-президент ФК Сумы: Клуб сохранил профессиональный статус и продолжит выступления после войны

Вторая лига

Клуб лишился только приставки "коммунальное предприятие"

Экс-президент ФК Сумы: Клуб сохранил профессиональный статус и продолжит выступления после войны

Фото: instagram.com/sumy_fc

Новина українською

Бывший президент и основатель ФК "Сумы", а ныне председатель Сумского районного совета Геннадий Демьяненко прокомментировал информацию о ликвидации футбольного клуба.

"Как экс-президент ФК "Сумы" и, самое главное, его болельщик хочу предоставить другим единомышленникам-болельщикам, ультрас и горожанам информацию о ликвидации ФК "Сумы".

Действительно, 10.04.24 Сумским городским советом принято решение о прекращении коммунального предприятия "Футбольный клуб "Сумы" Сумского городского совета путем ликвидации. Подчеркиваю, что речь идет именно о коммунальном предприятии, которому в свое время от ФК "Сумы" были переданы права на участие в соревнованиях и профессиональную аттестацию. Сейчас этим же решением горсовета от коммунального "ФК "Сумы" СГС возвращено право на спортивные результаты ФК "Сумы", торговую марку и его право на аттестацию на участие во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов профессионалов.

Более того, УАФ и ПФЛ уже продлили профессиональный статус ФК "Сумы" и забронировали его участие в чемпионате среди команд-клубов Второй лиги ПФЛ Украины сезона 2025/2026.

Таким образом, ФК "Сумы" продолжил профессиональный статус клуба, имеет действующего президента и болельщиков. И после окончания войны обязательно продолжит выступления, порадует своих болельщиков зрелищной игрой и результатами", - сообщил Демьяненко.

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Источник:
ФК Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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