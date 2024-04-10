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Сумской горсовет проголосовал за ликвидацию ФК Сумы
Клуб уже давно не играет, хотя формально еще существовал
Фото: ФК Сумы
На заседании сессии Сумского городского совета было принято решении о ликвидации ФК "Сумы".
За ликвидацию коммунального футбольного клуба проголосовали 23 депутата.
Напомним, что ФК "Сумы" был создан в 2021 году на базе футбольного клуба "LS Group" (Верхняя Сыворотка). После полномасштабного вторжения клуб фактически прекратил существование, хотя формально еще существовал.
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Директор клуба Виталий Проценко будет в ликвидационной комиссии, которую возглавила начальник отдела физкультуры и спорта Елизавета Обравит.
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