Металлург на грани развала. Команду покинули 4 игрока, может уйти и тренер

Запорожский "Металлург" продолжает испытывать финансовые проблемы, из-за чего у клуба наметились проблемы и кадровые.

Как сообщает Sport.ua, на данный момент по разным причинам в распоряжении главного тренера Владимира Никитина осталось двенадцать игроков, большинство из которых прошлой осенью выступали за уже расформированную вторую клубную команду.

Сегодня ряды "Металлурга" покинули еще четыре ведущих футболиста: Сергей Басов, Богдан Сокол, Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.

Также, по данным источника, собирается прекратить сотрудничество с клубом и главный тренер Владимир Никитин.

Также до сих пор не определено, где 23 марта "металлурги" будут принимать в стартовом туре весенней части сезона Первой лиги "Хуст". Сначала речь шла о Горишних Плавнях, теперь о возвращении в Умань, где запорожцы базировались в прошлом году.

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Все идет к тому, что футболисты "Металлурга", чтобы сэкономить на проживании и питании, будут отправляться на Черкасщину в день поединка, преодолевая почти 500 километров на автобусе. Хотя больше всего беспокоит кто же будет выступать за "Металлург" или не сойдет тот досрочно с дистанции.

Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.