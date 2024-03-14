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Металлург на грани развала. Команду покинули 4 игрока, может уйти и тренер
В Запорожье дела плохи
mfcmetalurg.com
Как сообщает Sport.ua, на данный момент по разным причинам в распоряжении главного тренера Владимира Никитина осталось двенадцать игроков, большинство из которых прошлой осенью выступали за уже расформированную вторую клубную команду.
Сегодня ряды "Металлурга" покинули еще четыре ведущих футболиста: Сергей Басов, Богдан Сокол, Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.
Также, по данным источника, собирается прекратить сотрудничество с клубом и главный тренер Владимир Никитин.
Также до сих пор не определено, где 23 марта "металлурги" будут принимать в стартовом туре весенней части сезона Первой лиги "Хуст". Сначала речь шла о Горишних Плавнях, теперь о возвращении в Умань, где запорожцы базировались в прошлом году.
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Все идет к тому, что футболисты "Металлурга", чтобы сэкономить на проживании и питании, будут отправляться на Черкасщину в день поединка, преодолевая почти 500 километров на автобусе. Хотя больше всего беспокоит кто же будет выступать за "Металлург" или не сойдет тот досрочно с дистанции.
Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.
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