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Надо видеть. Атмосфера во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского района

Аматорский футбол
(2 голосов)

Фанати “Ниви” (Бузова) любят и умеют создать необходимый антураж

Надо видеть. Атмосфера во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского района
Новина українською

Будто типичная фотография из иностранных ультрас-паблик. Но, это не "где-то там".

Украинские болельщики создали атмосферу во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского р-на.

Фанаты "Нивы" (Бузова) празднуют победу над СК "Гатное".

Надо видеть. Атмосфера во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского района - изображение 1
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Источник:
Troublemakers & Ultras Action

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