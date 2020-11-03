Аматорский футбол
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Надо видеть. Атмосфера во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского района
Фанати “Ниви” (Бузова) любят и умеют создать необходимый антураж
Будто типичная фотография из иностранных ультрас-паблик. Но, это не "где-то там".
Украинские болельщики создали атмосферу во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского р-на.
Фанаты "Нивы" (Бузова) празднуют победу над СК "Гатное".
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Источник:Troublemakers & Ultras Action
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