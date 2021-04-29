КДК пожизненно отстранил от футбола игрока аматорского клуба за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

КДК УАФ расширил санкции против игрока любительского "Скорука" из Томаковки Алексея Пинчука, который нанес серьезную травму 18-летнему полузащитнику юношеской команды "Днепра-1" (U-19) Александру Килыку.

КДК пожизненно отстранил Пинчука от соревнований под эгидой УАФ и ее членов, таким образом, расширив санкции Ассоциация футбола Днепропетровской области, которая ранее отстранила футболиста от матчей под своей эгидой.

Напомним, что инцидент произошел во время товарищеского матча "Днепра-1" U-19 и "Скорука", который состоялся 3 марта на базе в Приднепровске.

18-летний хавбек днепрян получил страшную травму после того, как на него двумя ногами влетел Пинчук.

После этого фола Килыку поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.