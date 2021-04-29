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КДК пожизненно отстранил от футбола игрока аматорского клуба за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

Аматорский футбол
(2 голосов)

Награда нашла "героя"

КДК пожизненно отстранил от футбола игрока аматорского клуба за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

riapo.ru

Новина українською

КДК УАФ расширил санкции против игрока любительского "Скорука" из Томаковки Алексея Пинчука, который нанес серьезную травму 18-летнему полузащитнику юношеской команды "Днепра-1" (U-19) Александру Килыку.

КДК пожизненно отстранил Пинчука от соревнований под эгидой УАФ и ее членов, таким образом, расширив санкции Ассоциация футбола Днепропетровской области, которая ранее отстранила футболиста от матчей под своей эгидой.

Напомним, что инцидент произошел во время товарищеского матча "Днепра-1" U-19 и "Скорука", который состоялся 3 марта на базе в Приднепровске.

18-летний хавбек днепрян получил страшную травму после того, как на него двумя ногами влетел Пинчук.

После этого фола Килыку поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

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В статье: СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (14)
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Pianist (Киев)
29.04.2021 в 20:39
Так это же нанесение тяжких телесных…
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0
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
29.04.2021 в 20:11
Надеюсь найдутся те, кто этому ублюдку коленные чашечки битой разобьет, ну что б гуманно было, а то в 90-х за такое ему коленки тисками ровняли бы... медленно... аккуратно, что бы было время подумать о содеянном.
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
29.04.2021 в 20:06
И главное - ради чего? Обычный ведь "товарняк". Ретивое взыграло?
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0
0
Cerega15 (Kherson)
29.04.2021 в 20:38
Да мало ли, может его парень ушел к другому...
Ответить
0
0
botva0 (Одесса)
29.04.2021 в 20:00
таким уродам не место на поле
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
29.04.2021 в 19:52
За такое надо сажать, откровенно говоря. Молодой парень может остаться инвалидом на всю жизнь
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 20:28
Заяви походу не було...
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.04.2021 в 19:49
А кримінальна відповідальність?
Ответить
+2
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
29.04.2021 в 19:39
Урод, ему ещё в тюряге по мариноваться не мешало бы, пацан пасс уже отдал, а эта гнида просто специально его поламал! Отстранение от футбола это как минимум!
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
29.04.2021 в 19:29
Бред. Такой решение должно было быть по умолчанию. Нанесение тяжких телесных умышленным образом. Может он просто использовал футбольный матч чтоб свести личные счёты. Явно же специально летел в него двумя ногами.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 19:26
Нехай подякує що криміналу позбувся. Якщо позбувся...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.04.2021 в 19:24
Хотілося б дізнатися, як справи у Олександра. За майже 2 місяці хоч щось прояснилося стосовно подальшої кар'єри? Все-таки 21 сторіччя, медицина часом творить дива, що кажуть лікарі? Хто-небудь знає?
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
29.04.2021 в 19:22
Дисквалификация - это понятно. А уголовное дело на него завели?
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+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
29.04.2021 в 19:19
Ахренеть... Пацану скорейшего выздоровления.
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+2
0


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