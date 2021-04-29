Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК пожизненно отстранил от футбола игрока аматорского клуба за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1
Награда нашла "героя"
riapo.ru
КДК УАФ расширил санкции против игрока любительского "Скорука" из Томаковки Алексея Пинчука, который нанес серьезную травму 18-летнему полузащитнику юношеской команды "Днепра-1" (U-19) Александру Килыку.
КДК пожизненно отстранил Пинчука от соревнований под эгидой УАФ и ее членов, таким образом, расширив санкции Ассоциация футбола Днепропетровской области, которая
Напомним, что инцидент произошел во время товарищеского матча "Днепра-1" U-19 и "Скорука", который состоялся 3 марта на базе в Приднепровске.
18-летний хавбек днепрян получил страшную травму после того, как на него двумя ногами влетел Пинчук.
После этого фола Килыку поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.
Популярное сейчас
- С Бензема и Зинченко. Названа команда недели в Лиге чемпионов
- Ошибка на ровном месте. ВИДЕО, как голкипер Волыни помог забить Полесью
- Замахнуться на что-то будет непросто. Известны первые соперники, с которыми в ЛЧ может сыграть киевское Динамо
- Бразильский специалист возглавил аматорский клуб из Житомирской области
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 06:49 Украинские Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
- 19:25 Украинские УАФ открыла дело по факту выступления ряда украинских футболистов за "сборную ДНР"
- 07:46 Украинские Почему ВАР - это плохо, аналогия из прошлого к матчу Ингулец - Шахтер. Эксперты о 13 туре УПЛ