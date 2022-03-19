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Под Волновахой умер нападающий аматорского ФК Черкасские казаки

Аматорский футбол
(1 голосов)

Вечная память, Сергею Шестаку!

Под Волновахой умер нападающий аматорского ФК Черкасские казаки

Facebook УАФ

Новина українською

Фейсбук УАФ сообщил, что в бою против российских оккупантов под Волновахой погиб военнослужащий ВСУ, а в мирной жизни форвард любительского клуба "Черкасские казаки" Сергей Шестак.

Сергей родился 22 июня 1988 года в Черниговской области, а последний несколько лет проживал в городе Черкассы.

У героя остались жена и маленькая дочь.

Светлая и Вечная Память. Царство Небесное...
Герои не погибают! Они будут жить, пока мы о них будем помнить!

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