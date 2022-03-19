Под Волновахой умер нападающий аматорского ФК Черкасские казаки

Фейсбук УАФ сообщил, что в бою против российских оккупантов под Волновахой погиб военнослужащий ВСУ, а в мирной жизни форвард любительского клуба "Черкасские казаки" Сергей Шестак.

Сергей родился 22 июня 1988 года в Черниговской области, а последний несколько лет проживал в городе Черкассы.

У героя остались жена и маленькая дочь.

Светлая и Вечная Память. Царство Небесное...

Герои не погибают! Они будут жить, пока мы о них будем помнить!