Аматорский футбол
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Под Волновахой умер нападающий аматорского ФК Черкасские казаки
Вечная память, Сергею Шестаку!
Facebook УАФ
Фейсбук УАФ сообщил, что в бою против российских оккупантов под Волновахой погиб военнослужащий ВСУ, а в мирной жизни форвард любительского клуба "Черкасские казаки" Сергей Шестак.
Сергей родился 22 июня 1988 года в Черниговской области, а последний несколько лет проживал в городе Черкассы.
У героя остались жена и маленькая дочь.
Светлая и Вечная Память. Царство Небесное...
Герои не погибают! Они будут жить, пока мы о них будем помнить!
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