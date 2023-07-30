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В Одессе может появиться третий профессиональный клуб
Молодой одесский коллектив усиливает ряды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вполне вероятно, что в скором будущем в Одессе может появиться еще один профессиональный клуб. По неофициальной информации корреспондента UA-Футбол, такие амбициозные планы есть у местного коллектива "Титан", пока играющего на любительском уровне. Команда, которую возглавляет известный в прошлом футболист одесского "Черноморца", днепропетровского "Днепра", тернопольской "Нивы" и СК "Николаев" Юрий Кулиш, намерена побороться за право получить путевку в когорту мастеров во всеукраинских соревнованиях среди любителей нового сезона. С этой целью руководство "Титана" решило усилить не только клубный штаб, но и игровой состав.
На роль начальника команды приглашен бывший тренер "Черноморца" Андрей Телесненко, а средняя линия и нападение пополнилось экс-"моряками" - 34-летним Сергеем Политыло и 32-летним Виталием Балашовым. Услуги первого из этих игроков больше не понадобились "Черноморцу", а второй завершил свои выступления в казахстанском "Туране".
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