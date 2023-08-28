Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мазяр стал тренером-консультантом украинского аматорского клуба
Тренер будет курировать Карпаты из Брошнева-Осады
Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий
Известный украинский специалист Владимир Мазяр, последним клубом которого был казахстанский "Акжайык", трудоустроился в украинском аматорском клубе.
Как сообщает Sport.ua, специалист вызвался помочь "Карпатам" из Брошнева-Осады, который играют в чемпионате Ивано-Франковской области.
Команда считается одним из постоянных лидеров местного областного футбола, , но прошлый сезон завершила только на 10-м месте среди 12 участников.
Официально главным тренером брошневских "Карпат" останется 37-летний Петр Плищук, а Мазяр стал тренером-консультантом "зелено-белых". Вместе с ним к "Карпатам" присоединились шесть футболистов из Львовской области.
Напомним, что последним клубом Мазяра был казахстанский "Акжайык", откуда его уволили в июле прошлого года.
В Украине тренер известен по работе с "Львовом", "Вересом", "Полесьем", "Горняком-Спорт" , "Рухом".
Популярное сейчас
- Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги
- Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?
- Испанского тренера не будет в Днепре-1
- Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО