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Мазяр стал тренером-консультантом украинского аматорского клуба

Аматорский футбол
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Тренер будет курировать Карпаты из Брошнева-Осады

Мазяр стал тренером-консультантом украинского аматорского клуба

Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий

Новина українською

Известный украинский специалист Владимир Мазяр, последним клубом которого был казахстанский "Акжайык", трудоустроился в украинском аматорском клубе.

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Как сообщает Sport.ua, специалист вызвался помочь "Карпатам" из Брошнева-Осады, который играют в чемпионате Ивано-Франковской области.

Команда считается одним из постоянных лидеров местного областного футбола, , но прошлый сезон завершила только на 10-м месте среди 12 участников.

Официально главным тренером брошневских "Карпат" останется 37-летний Петр Плищук, а Мазяр стал тренером-консультантом "зелено-белых". Вместе с ним к "Карпатам" присоединились шесть футболистов из Львовской области.

Напомним, что последним клубом Мазяра был казахстанский "Акжайык", откуда его уволили в июле прошлого года.

В Украине тренер известен по работе с "Львовом", "Вересом", "Полесьем", "Горняком-Спорт" , "Рухом".

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В статье: Владимир Мазяр
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Источник:
sport.ua

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