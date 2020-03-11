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Матч 1/4 финала Кубка Украины Десна — Ворскла пройдет без зрителей
Ограничения коснулись и кубковых матчей
Матч 1/4 финала Кубка Украины "Десна" — "Ворскла" пройдет без болельщиков. Причина все та же - угроза распространения коронавируса.
Поединок состоится в четверг 12 марта в 19.00 на стадионе имени Юрия Гагарина.
Как сообщает страница "Десны" в Фейсбуке, ранее купленные билеты можно вернуть в кассах черниговского стадиона.
Сегодняшних кубковых матчей ограничения не коснулись.
Напомним, что два ближайших тура в УПЛ и три тура ПФЛ также пройдут без зрителей.
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Источник:Фейсбук Десны
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