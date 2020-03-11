Матч 1/4 финала Кубка Украины Десна — Ворскла пройдет без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка Украины "Десна" — "Ворскла" пройдет без болельщиков. Причина все та же - угроза распространения коронавируса.

Поединок состоится в четверг 12 марта в 19.00 на стадионе имени Юрия Гагарина.

Как сообщает страница "Десны" в Фейсбуке, ранее купленные билеты можно вернуть в кассах черниговского стадиона.

Сегодняшних кубковых матчей ограничения не коснулись.

Напомним, что два ближайших тура в УПЛ и три тура ПФЛ также пройдут без зрителей.