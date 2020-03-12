Защитник Динамо о Цыганкове: Виктор - наш лидер

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов дал свой комментарий относительно победы над "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

- Матч с "Александрией" не напомнил игру с "Шахтером" в Кубке Украины, когда вы в овертайме обыграли "горняков"? Какие сейчас эмоции?

- Похоже на то, что играли 120 минут и в меньшинстве были. Эмоции только положительные. Мы прошли дальше и будем двигаться вперед.

- Вам досталось в одном эпизоде. Как себя чувствуете?

- Все в порядке.

- Следующие поединки пройдут без болельщиков...

- Да, спасибо тем людям, которые пришли сегодня. Это помогает. Даже если один человек был бы, было бы приятно. Но видите, что происходит в мире. Лучше пусть так будет, чем болезнь.

- Насколько повлияла на игру красная карточка?

- Вы сами видели, что в меньшинстве тяжело играть. "Александрия" - хорошая команда, давала сопротивление. Но все ребята молодцы. Мы выдержали эту игру и победили. Это самое главное.

- Как считаете, насколько усилили игру Цыганков и Русин?

- Виктор - наш лидер. Он, конечно же, освежил игру, на фланге раскрывал оборону. Назарий также выполнил большой объем работы. Считаю, все ребята отработали на 100%. Думаю, у всех сейчас нет сил. Будем восстанавливаться, готовиться к следующей игре.

- Что тренер говорил в раздевалке после игры?

- Поздравили всех с победой и все. Завтра сбор.