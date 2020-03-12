Альянс - Мариуполь 2:4. Обзор матча, видео голов

"Мариуполь" прогнозируемо выбил из розыгрыша Кубка Украины команду Второй лиги. Правда, по итогам первого тайма счет был ничейный - 2:2.

Несколько надломил дух команды с Сумщины автогол в начале второго тайма. Однако команда Второй лиги боролась до конца и на последних минутах могла хотя бы один гол отквитать.

1/4 Кубка Украины

Сумы, стадион "Юбилейный"

"Альянс" (Липовая Долина) - ФК "Мариуполь" 2:4

Голы: Осадчий (24), Ярошенко (45 + 2) - Кулаков (30), Яворский (36), Загинайлов (47, автогол), Муравский (66)

Удаление: Федорчук (86)

"Альянс": Важинский, Лучик, Медведев, Загинайлов (Шпиренок, 89), Владислав Шарай, Сидоренко (Агапов, 60), Ярошенко, Осадчий, Станислав Шарай (Приходьо, 71), Пикуль, Рогозинский

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Полегенько, Муравский, Кулаков, Игнатенко (Федорчук, 46), Мишнев (Путря, 79), Тищенко, Чех, Корниенко, Фомин (Топалов, 74)