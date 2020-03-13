Наставник Ворсклы: Победа в Кубке Украины - не приоритет

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов после выездной победы в 1/4 Кубка Украины над "Десной" (1:0) рассказал о целях команды.

По словам коуча, задача "Ворсклы" - остаться в УПЛ.

- И для нас это главное. А дальше будет видно.

- Вы говорите, что суть задания - в чемпионате. Несмотря на то команде осталось сделать 2 шага к участию в Лиге Европы. Насколько Кубок Украины перспективный для "Ворсклы"?

- Для меня нет приоритета выиграть Кубок. Будем играть, выходить на каждый матч с желанием победить. А там - как уже сложится.