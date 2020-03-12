Кубок Украины. Десна - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
Полтавская "Ворскла" стала последним полуфиналистом Кубка Украины сезона-2019/20.
Полтавчане на выезде минимально обыграли "Десну" и пробились в следующий раунд турнира.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Десна - Ворскла 0:1
Гол: Денис Васин 65 (пен.)
Гол Васина:
Обзор матча:
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