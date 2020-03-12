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Кубок Украины. Десна - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Кубок Украины. Десна - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Полтавская "Ворскла" стала последним полуфиналистом Кубка Украины сезона-2019/20.

Полтавчане на выезде минимально обыграли "Десну" и пробились в следующий раунд турнира.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

Десна - Ворскла 0:1

Гол: Денис Васин 65 (пен.)

Гол Васина:

Обзор матча:

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
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