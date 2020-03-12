Удушливые полтора тайма и резвая концовка. Десна - Ворскла 0:1

Оба наставника решили использовать, в принципе, основные составы. У "Десны" из небольших неожиданностей можно отметить разве что выход Ермакова в опорной зоне и дебютное в календарном году появление в старте Хлёбаса в атакующей линии. У "Ворсклы" только со скамейки запасных начал поединок Степанюк, но форвард вышел на поле сразу после перерыва.

Соперники решили, что им не даёт покоя слава зрелищного футбола "Карпаты - Львов", поэтому попробовали повторить то, что западноукраинские команды показывали на выходных: минимум моментов, минимум остроты и очень много борьбы в середине поля.

За тайм оппоненты набрали в сумме по одному удару в створ: у хозяев ещё на старте поединка Фаворов издали для статистики потревожил Ризныка, а у гостей контратаку начал Паст, неудачно выбив мяч, но он же потащил выстрел Луизао с линии штрафной.

Матч так и хочется назвать вялым: игре не хватало каких-то нестандартный действий в нападении. Словно "Десна" с "Ворсклой" и заинтересованы в выходе в полуфинал, но не настолько, чтобы отдать этой игре последнее.

В итоге, до перерыва было ещё только несколько эпизодов, которые нужно именовать моментиками: Кулач неудачно замкнул фланговую передачу из середины штрафной; Тотовицкий после индивидуального прохода пробил выше ворот; Хлёбас не успел к дальней штанге, чтобы замкнуть скидку Тамма после углового.

Юрий Максимов в перерыве выполнил две замены (одну в оборону, другую в атаку), но было видно, что сегодня команды ничего не способно убедить забивать: ни атака с планеты обезьян, ни коронавирус, ни дополнительные премиальные от владельцев клубов.

Пошатнуть это равновесие смогла рука Тамма в своей штрафной: после удара мяч попал в его верхнюю конечность, дав повод рефери назначить пенальти. Васин его реализовал.

Пропущенный гол вместе с заменами от Рябоконя добавили игре динамики. У "Десны" наконец-то начали работать фланги так, как от них привыкли видеть, а оборона "Ворсклы" временами начинала паниковать и устраивать пожары в своей штрафной.

Автором лучшего шанса спасти игру стал Конопля, который сам же перехватил мяч на чужой половине, а затем завершал атаку ударом метров с десяти - Баенко заблокировал.

"Десна" уступает и, судя из показанного командой в стартовый час матча, к такому результату она и готовилась. Финальных минут, когда чаша весов уже перевалилась на сторону "Ворсклы", хозяевам не хватило, чтобы спасти игру. Поэтому - Чернигов не смог впервые в истории выйти в четвертьфинал Кубка Украины, в Полтава - во второй раз в истории добирается до этой стадии.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Валентин Куцев (Киев)

Десна - Ворскла 0:1

Гол: Денис Васин 65 (пен.)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе (Филипп Будковский 87), Орест Кузык (Владислав Калитвинцев 67), Егор Картушов, Дмитрий Хлёбас (Александр Филиппов 67), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Ефим Конопля, Денис Фаворов

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Луизао, Владислав Кулач (Руслан Степанюк 46), Владимир Чеснаков (Владимир Баенко 46), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Денис Васин (Даниил Кравчук 70), Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Орест Кузык 41, Йоонас Тамм 64, Виталий Ермаков 74 - Ибрахим Кане 34, Денис Васин 40, Луизао 41, Наджиб Якубу 55, Владимир Баенко 60, Александр Скляр 76