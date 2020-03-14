Чем удивляют футбольные Сумы. UA-Футбол съездил за атмосферой на матч Кубка Альянс - Мариуполь

Город Сумы трудно назвать футбольной меккой Украины, не часто там можно увидеть матч, что привлек бы внимание истинного фаната (коих у нас в стране, безусловно, большинство) своей уникальностью, интересом и ажиотажем. Но вдруг второлиговая команда "Альянс" подарила своим землякам настоящий праздник, сенсационно выйдя в 1/4 финала Кубка Украины. Учитывая, что посещаемость на матчах этой местной супертим как для Второй лиги очень высокая (ни разу за этот сезон на игру не приходило меньше тысячи, а три тысячи зрителей для "Альянса" - это норма. Как тебе такое, УПЛ?), то было прогнозируемо, что на поединок против "Мариуполя" за право сыграть там, где оказаться и не мечталось, придет довольно много люду: по ходу игры диктор по стадиону объявил, что поединок посетило 6,5 тысяч зрителей - столько в Сумах не приходило со времен домашних игр донецкого "Олимпика" в 2016-м.

Свое пребывание в этом городе я начал с 12 часов дня. Ходил, смотрел, изучал, пытался учуять хотя бы намек на то, что сегодня событие масштаба действительно не ежедневного. Но, кроме припаркованного возле центральной гостиницы автобуса гостевой команды ничего не выдавало здесь ноток футбольного настроения. Нет, безусловно, этот город не живет футболом, не дышит им, это было предельно ясно хотя бы потому, что о предстоящем матче в центре не напоминал даже банальный баннер. Но…

Два часа до начала игры. Я подбираюсь все ближе к главной арене этого противостояния, легендарному для местных жителей стадиону "Юбилейный". Вижу движение, какое объяснить пока не могу, но мужчины лет за 50 начинают кучковаться и держат в руках пакеты, внутри которых отчетливо просматриваются формы бутылок. Забегая наперед, хочу сказать, что если в Англии болельщики привычно посещают пабы и там доходят до нужной кондиции, в Италии фанаты ходят по центральных улицах, пьют и поют, то наш отечественный любитель употребляет разные алкогольные напитки перед самим стадионом или в его округе. Было довольно привычно увидеть людей, которые пили пиво в близлежащем парке, но кое-кто употреблял его в кустах и высоких травах. Так вот, это были они – первые болельщики.

"Жора, иди ко входу… Та нет тут никаких площадок для машин… Жора, с тобой бесполезно разговаривать".

Они продолжали собираться. Далее появлялась молодая поросль от тех, кому за… Это были преимущественно парни, которые давно уже обогнали своих "учителей" в литроболе, и попарно тащили куда более полные пакеты, под завязку забитые главным футбольным напитком и чипсами. Изредка их компанию разбавляли девчата, наш спорт которым явно был не интересен (судя по их увлекательным разговорам между собой не о том). Подъехали пару автобусов, из которых вышли пареньки лет 15 в одинаковых формах: скорее всего представители каких-то местных ДЮСШ.

Сразу, откуда ни возьмись, возникла палатка, где предприимчивые ребята стали торговать атрибутикой, причем не только сумского и мариупольского клубов. Шарфы "Динамо", "Шахтера", "Днепра" (да-да, именно его) можно было увидеть на витрине этих точек. Тут же налетела толпа народу, которым вдруг срочно захотелось кое-что приобрести. Их было настолько много, что очередь выстраивалась буквально на глазах и продавцы не успевали всех обслужить.

В конкуренцию им недалеко работал дед, который в своем товарном арсенале имел кучу советских футбольных значков, каких-то листовок, фотографий известных мировых звезд с их биографиями и другой мишуры, которая мало кому была интересна. Людей становилось больше и больше, они подходили и буквально заполняли огромную площадь перед ареной – месту, где было выгоднее всего фотографироваться на фоне стадиона: здесь он был виден как на ладони.

Издалека послышался отчетливый запах шашлычков – на территории главной точки вечера заработали ларьки с деревянного сруба, которые остались еще с новогодних празднований. Активность начала перемещаться в их сторону, народ массово пошел на нюх. Женщины, которые на входе работали вместо турникетов и отрывали корешки билетов, получили четкое указание: "Шерстите всех и заставляйте выбрасывать лишнее из рюкзаков и пакетов". Но видно эти дамочки были очень добрые, потому что количество занесенного алкоголя на стадион явно превышало уставленную норму в виде грелок с коньяком.

Минут за сорок до начала игры у центральной кассы, запрятанной за забором, начали появляться те, кто должен был прийти первым – фанаты без билетов. После массовой скупки тикетов, они так же направились в сторону этих ларьков. Очень обрадовало наличие у стадиона девушек, которые продавали программки к матчу. О сией традиции наши болельщики уже и подзабыли, а наличие таковых брошур очень кстати, особенно для людей, которые к футболу только начинают проявлять интерес.

Издалека послышались громкие взрывы и шумные крики. Стало ясно – идут те, "кто за команду жизнь отдаст", "кто от соперника потребует покоры" - местные ультрас. Орали и взрывали они так, что на секунду показалось приближение такого потока народу, который будет сметать все и всех на своем пути. Но через мгновение я очень сильно удивился, увидев, как из парка выплыла кучка пацанов (человек 20) и пошла в сторону специального входа, через который их должны были запустить на "Юбилейный". Прошли, и след простыл, а по пути следования остался только догорающий фаер…

10 минут до матча. Здесь на футбол ходят вовремя, скажу я вам. Основная масса народу на трибуне уселась еще до стартового свистка, и только единичные экземпляры зашли на территорию после. Люди заняли свои места и смиренно ждали появления на поле команд. Самые активные болельщики начали выкрикивать "Альянс, Альянс", к ним подключились немногочисленные ультрас хозяев. Трибуны заполнялись все больше и больше, было видно, что интерес к этому матчу действительно есть у всех – дети, девушки, парни, деды и даже пожилые бабули.

Выход команд приветствовали стоя, зазвучал гимн Украины, во время которого, как этому и подобает, все стояли: кто-то пел, а кто-то просто слушал, проникаясь всей атмосферностью момента.

Довольно быстро всех болельщиков сумской команды заставил подняться на ноги забитый их командой гол, фанаты "Альянса" были безумно рады, все кричали и гнали команду дальше. Группка людей, которая приехала поддержать "Мариуполь", не опускала рук и продолжали хоть и не громко, но все же топить за родной клуб. А местные только тихо похихикивали над ними, мол, "посмотрите на этих чудаков, их мало, клуб уступает, а они вот что придумали".

Но ситуация обернулась на 180 градусов спустя 20 минут, когда гости отгрузили два ответных, и уже сумчане сидели, понурив головы. Парочка слишком активных сделала попытку подговорить стюарда дядю Мишу пустить их к фанатскому сектору соперника, мол "да мы только поговорить", на что была встречена моментальным отказом. К слову, на этом матче я впервые увидел, как по мне, очень забавную картину: болельщики буквально ставили в известность стражей футбольного порядка о том, куда они собирались отойти. Если дядю Мишу аргумент удовлетворял, он приоткрывал заграждение и выпускал земляка из сектора, попутно напоминая о запрете даже на метр приближаться к сектору гостей.

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В этот вечер мы увидели еще много голов, услышали крики торжества, и звук горького молчания от пропущенного гола, искреннее эмоции самых юных парней и недовольный крик украинского Флориса Фернандеса в синей конусной шапке и черном пальто в пол. Разная гамма чувств, разный контингент, но то, что искренне удивляло, оставалось как всегда незамеченным – практически никто из болельщиков не расходился вплоть до финального свистка, хотя казалось бы, счет уже все говорит за себя, и матч с большой вероятностью проигран, но люди сидели, стояли, прыгали (было прохладно), но смотрели футбол.

Конец матча, народ с хорошим настроением пошел по домам, самые преданные ринулись поближе к автобусам команд, чтобы застать там своих любимцев и сделать фото уже под начавшимся дождем.

Ну а я полон впечатлений пошел на вокзал. В своей жизни я посетил немного футбольных арен, но эта точно запомнится своеобразием. Красивый "Юбилейный", хорошие и позитивные люди, а главное – наличие атмосферы, такой нужной, как оказалось, в свете последних событий (чертов вирус). И было там все, и ходят как надо. Побольше бы, да почаще.

Использованы фото Андрея Хижняка и ФК "Альянс"