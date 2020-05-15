Шесть лет назад Ребров-тренер выиграл свой первый трофей - Динамо прервало позорную серию

Сергей Ребров закончился карьеру игрока в 2009-м, после чего сразу же приступил к тренерской работе. Правда, на уровне молодежной команды "Динамо" и в качестве помощника Владимира Мунтяна. Довольно быстро он перешел на работу в "Динамо-2", а затем стал ассистентом сначала Семина, потом Блохина.

Именно после каденции Олега Владимировича у Сергея Реброва началась самостоятельная тренерская карьера. Игорь Суркис ему поручил доиграть сезон 2013/14 до конца после того, как Блохин был уволен после очередного поражения от "Шахтера".

На тот момент "Динамо" уже потеряло все шансы на чемпионство, в конце концов в чемпионате киевляне опустились на позорное для себя четвертое место, пропустив вперед "Металлист" и "Днепр". Однако сезон удалось спасти благодаря Кубку. Уже под руководством Реброва бело-синие в полуфинале разбили "Черноморец", чтобы 15 мая 2014-го встретиться в финале с "Шахтером".

На тот момент "Динамо" проиграло семь матчей подряд заклятому сопернику. Последний раз оно побеждало горняков еще в Суперкубке 2011-го. После того ни Семину, ни Лужному, ни Блохину не удавалось обыграть команду Мирчи Луческу. Неудивительно, что именно горняки считались безоговорочным фаворитом.

В такой ситуации Ребров сделал ставку на защиту, дисциплину и организацию игры. И стратегия молодого тренера принесла киевлянам трофей. Решающими стали последние пять минут первого тайма. На 40-й минуте после подачи углового мяч в собственные ворота срезал Кучер, а на 43-й отличился Домагой Вида. После перерыва усилиями Косты "Шахтер" один гол отыграл, однако в эмоциональной концовке поединка (Ракицкий и Ярмоленко получили по красной) "Динамо" выстояло. Именно тот успех убедил Игоря Суркиса оставить Сергея Реброва на посту главного тренера, после чего он выиграет два чемпионата подряд, еще один Кубок и один Суперкубок Украины.

После неоднозначного периода в Саудовской Аравии Ребров возглавил венгерский "Ференцварош", с которым сразу же выиграл золото Чемпионата Венгрии. Неудивительно, что сейчас он является одним из претендентов на пост главного тренера стамбульского гранда "Фенербахче". Да и в "Динамо", похоже, не против вернуть легенду на тренерский мостик, по крайней мере, информация об этом неоднократно появлялась в СМИ.

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