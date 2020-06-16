Михайличенко взял на матч с Минаем 20 игроков. Каргбо впервые попал в заявку

Во вторник, 16 июня, "Динамо" отправилось в Ужгород на полуфинальный матч Кубка Украины с "Минаем". До Ужгорода "бело-синие" доберутся самолётом, после чего доберутся до пригорода областного центра.

Всего в заявке Михайличенко 20 игроков.

Отдельно стоит отметить, что впервые в заявку киевского клуба на официальный матч попал Ибраим Каргбо, который перешел в Динамо в декабре 2019 года, но ранее не мог играть за киевлян, так как в ходе текущей кампании уже был заигран за два клуба.

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.

Напомним, поединок "Минай" - "Динамо" состоится в среду, 17-го июня и начнется в 14:00.