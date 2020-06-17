Не лучший матч Стрелецкой, последовательность Монзуль и важное решение без VAR. О кубковом судействе

Мы привыкли критиковать Екатерину Монзуль за манеру работы с видеоповторами, однако в матче "Минай" - "Динамо" арбитр показала, что способна принимать важные решения и без VAR. А как иначе, если решение – очевидное. На 27-й минуте Дуэллунда сбил Попович и задерживать игру просмотром видеоповтора смысла не было – это пенальти.

Трижды Екатерина Монзуль прибегала к помощи видеосистемы, когда руки игроков контактировали с мячом в штрафной площадке. Впервые – когда после удара Соля полет мяча заблокировал Шпак. Второй раз – когда на пути мяча стал Йосип Пиварич. Екатерина Монзуль в обоих эпизодах не назначила пенальти, руководствуясь тем критерием, что руки не были отведены от корпуса. Так или иначе, а последовательность арбитр проявила – и за это ее нельзя не похвалить, объяснил нам Мирослав Ступар.

Что касается контакта мяча с рукой Караваева, то Екатерина не смотрела повтор лично, а только выслушала подсказку через гарнитуру. И пенальти также был не назначен справедливо, ведь мяч попал в опорную руку упавшего на газон игрока "Динамо".

Можно говорить, что Екатерина Монзуль хорошо справилась со своей работой. Разве что отсутствие желтой карточки у Попопича в эпизоде, когда тот прибежал на "разборки" в штрафную соперника, заслуживает критики. А вот ассистент Марина Стрелецкая провела не самый лучший поединок. Гол Вербича на 52-й минуте был отменен справедливо, однако очень много времени ушло на определение офсайда. И только с помощью VAR. Еще одна ошибка Стрелецкой – это сорванная на 86-й минуте атака "Динамо" из-за нереального офсайда у Беньямина Вербича.

Главный итог? Судейство не повлияло на распределение сил в матче и это замечательно.