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Кополовец: Динамо уже проиграло чемпионат, а Кубок – это для них какая-то отмазка

Кубок Украины
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Спортивный директор Миная рассказал о кубковом матче с Динамо

Кополовец: Динамо уже проиграло чемпионат, а Кубок – это для них какая-то отмазка
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал вылет своей команды от киевского "Динамо" (0:2) в Кубке Украины и отреагировал на судейство в этом матче Екатерины Монзуль.

"В чемпионате Украины "Динамо", можно сказать, проиграло борьбу за первое место. В чемпионате им медали уже не выиграть, а Кубок – это какая-то отмазка. Понятно, что им надо было максимально выложиться, поэтому недооценки не было.

В первом тайме мы измазались, пара ребят не попали в ритм матча. Мы получили быстрый гол. То, чего я и боялся – получить быстрый гол. Многие ребята переживали, волновались.

Момент с рукой Караваева? Судья не смотрит ВАР. Непонятная ситуация, потому что-то смотрят, а что-то — нет. Это какая-то украинская версия ВАР. Почему она не смотрела реально спорный момент? Как она принимает решение — смотреть ВАР или не смотреть?

Куча вопросов у меня к этой системе и трактовке эпизодов. Не могу сказать, что она катастрофически как судила. Ну есть там кое-какие моменты. Опять же, у Киева были моменты, у них было больше моментов.

Мы старались максимально создать все условия, чтобы "Динамо" было довольно приемом. У нас и стадиончик хороший, и поселились они в классном отеле "Камелот". Что от нас требовалось, мы постарались все сделать. Когда они прилетали, тоже кое-что просили - машины, автобусы, минивэны, все, что им надо, все им обеспечили", — отметил Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) ФК Минай
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