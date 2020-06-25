Ответ всем критикам. Судейские эксперты любуются работой Монзуль в матче Мариуполь - Ворскла

Судейские эксперты, экс-арбитры ФИФА Сергей Шебек и Мирослав Ступар часто критикуют Екатерину Монзуль за принятые ею решения и манеру арбитража, однако по итогам кубкового матча "Мариуполь" - "Ворскла" (1:1 / 2:3 с.п.) арбитр заслуживает похвалы. Не просто потому, что хорошо отсудила матч, а потому, что учла свои прежние ошибки. Комментирует Сергей Шебек.

- Обычно мы после каждого матча критикуем Монзуль, однако на этот раз ее нужно хвалить за качественный арбитраж и за то, что не испортила праздник футбола. Притом, что для судейства этот поединок не был простым, - взял слово Сергей Александрович. - На 17-й минуте были сомнения относительно одиннадцатиметрового после борьбы Чурко с Сапаем. Последовала подача в штрафную площадь "Мариуполя", Чурко положил руку на плечо Сапая, а когда игрок "Ворсклы" начал подпрыгивать к мячу – руку убрал. Сапай прогнулся, подобрал ноги и упал, картинно дорисовывая нарушение правил. Надо похвалить не только Монзуль, но и арбитра VAR Виталия Романова, который не стал придирчиво относиться к этому эпизоду. Иначе Екатерина пошла бы к монитору и по формальным признакам "под микроскопом" могла найти основания для пенальти. Но по-футбольному это чисто игровой момент, решение правильное, если бы назначили одиннадцатиметровый – то он был бы "натянут", - сказал эксперт.

- Монзуль исправляет свои ошибки, прогрессирует. На 31-й минуте пошла борьба между Топаловым и Пердутой, Топалов спереди в подкате сыграл в мяч, а затем по инерции жестко въехал в голеностоп Пердуте. Екатерина справедливо по-футбольному показала Топалову желтую карточку, хотя в таком же эпизоде ​​в матче "Десна" - "Заря" удалила в центре поля Лунева. Она не смотрела VAR, и ничто не сбивало ее с собственных мыслей, что только шло на пользу. Эти моменты она рассудила разумно, в целом не раскидывалась карточками, контролировала игру и ничего не испортила. Это радует, - сказал Шебек.

Отметим также, что солидарен с коллегой по поводу похвалы Екатерины Монзуль и другой судейский эксперт Мирослав Ступар. Ему судейство Екатерины также понравилось.