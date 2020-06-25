За две недели до матча. Максимов заранее готовил 16-летнего вратаря к серии пенальти

Ассистент тренера "Ворсклы" Виктор Уляницкий в эфире ТК "Футбол" рассказал, как готовили Павла Исенко к фееричной серии пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем" 1:1 (пен. 3:2).

"Все у экранов телевизора удивились: вышел 16-летний вратарь Паша Исенко. Открою небольшой секрет. Тренер ему сказал еще две недели назад: "Если будет ничья - ты готовься". Сами понимаете, что его взяли на эту игру, и, как сложилось – так сложилось", - сказал Уляницкий.

Напомним, что в финале "Ворскла" сыграет с "Динамо".