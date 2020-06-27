Де Пена: Ворскла проделала большой путь на пути к финалу, но мы можем разбить их

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена высказался по поводу предстоящего финала Кубка Украины против "Ворсклы".

"Ворскла" проделала большой путь, чтобы оказаться в финале, в том числе победив в полуфинале благодаря блестящей серии пенальти. Но, думаю, мы можем их разбить и выиграть Кубок Украины. Это будет непростая игра, однако сейчас мы сфокусированы на матче с "Десной", а уже потом будем переключаться на финал", – цитирует игрока официальный сайт "Динамо".