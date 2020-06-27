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Де Пена: Ворскла проделала большой путь на пути к финалу, но мы можем разбить их

Кубок Украины
(1 голосов)

Вингер уверен в своей команде

Де Пена: Ворскла проделала большой путь на пути к финалу, но мы можем разбить их
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена высказался по поводу предстоящего финала Кубка Украины против "Ворсклы".

"Ворскла" проделала большой путь, чтобы оказаться в финале, в том числе победив в полуфинале благодаря блестящей серии пенальти. Но, думаю, мы можем их разбить и выиграть Кубок Украины. Это будет непростая игра, однако сейчас мы сфокусированы на матче с "Десной", а уже потом будем переключаться на финал", – цитирует игрока официальный сайт "Динамо".

Финал Кубка Украины пройдёт 8 июля на арене "Металлист" в Харькове.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.06.2020 в 11:59
Конечно,ведь судьи помогут,а Пена "нарисует" пеналь.
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Бандеровець) (Одесса)
27.06.2020 в 11:22
Когда так рассказывают перед игрой результат бывает противоположный
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Krivbass6 (Кривой Рог)
27.06.2020 в 10:41
Уточнение: не разбить, а спровоцировать, нарисовать на крайняк выпросить пенальти.
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