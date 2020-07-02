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Динамо просит УАФ и МОЗ допустить болельщиков на финал Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Киевский клуб обратился с открытым письмом

Динамо просит УАФ и МОЗ допустить болельщиков на финал Кубка Украины
Новина українською

Киевское "Динамо" просит УАФ и МОЗ допустить болельщиков на финальный матч против "Ворсклы", который состоится 8 июля в Харькове.

Киевский клуб обещает полное содействие при соблюдении мер безопасности и медицинского протокола.

Поэтому "Динамо " разослало в УАФ и МОЗ письмо с данной просьбой, которое продублировало на своем сайте.

"В последние дни в наш клуб обратилось множество болельщиков, которые просят содействия в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в нынешнем сезоне.

Футбольный клуб "Динамо" полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.

Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).

Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольный клуб "Динамо" просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом ", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Динамо (Киев) УАФ коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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ffggpl (Харьков)
02.07.2020 в 17:56
Можно организовать безопасное пребывание болел на стадио. Например, реализовывать определенный процент билетов, через ряд или место. Только, если пускать фанов Динамо, то и Ворсклы тоже.
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ascent (Луксор)
02.07.2020 в 18:05
Фанатов Динамо рассаживать и следить, чтобы они сидели на своих местах ты будешь? Если так, то мы гордимся тобой!
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ascent (Луксор)
02.07.2020 в 17:53
Одним местом чуют неладное, подстраховываются...
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0
0
Камонплей
02.07.2020 в 17:21
сурковым рыгоблядям нетерпится 2й жетский карантин организовать
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 16:49
Полностью согласен с тем , что пора открыть стадионы для зрителей !!! Посмотрите на пляжи , спуститесь в метро, зайдите в любой ТРЦ или на рынок... и только стадионы пустые ... требую от МОЗ разрешить посещение матчей, в противном случае буду смотреть по ТВ и бухать....
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