Стало известно, кто будет судить финал Кубка Украины

Комитет арбитров определился, кто из арбитров будет работать на финале Кубка Украины. Арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр), а помогать ему Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель арбитража - Сергей Задиран, наблюдатель за работой видеоассистентов - Владимир Петров.

Интересно, что Екатерина Монзуль работала на обоих полуфинальных поединках Кубка Украины "Минай" - "Динамо" и "Мариуполь" - "Ворскла". Также она уже имеет в послужном списке работу на Классическом в рамках УПЛ. В последнем матче чемпионата, на котором она работала, эксперты признали ее работу неудовлетворительной из-за назначения пенальти в ворота "Зари", что позволило "Александрии" сыграть вничью 2:2.

Финал Кубка Украины, в котором сыграют полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо", запланирован на 8 июля. Начало игры в 21:30. Матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Ранее "Динамо" призвало УАФ допустить на трибуны хотя бы небольшое количество болельщиков.