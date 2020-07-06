  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Стало известно, кто будет судить финал Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто будет судить финал Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Похоже, в УАФ не осталось других арбитров для топовых матчей

Стало известно, кто будет судить финал Кубка Украины
Новина українською

Комитет арбитров определился, кто из арбитров будет работать на финале Кубка Украины. Арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

С системой VAR будет работать Виталий Романов (Днепр), а помогать ему Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель арбитража - Сергей Задиран, наблюдатель за работой видеоассистентов - Владимир Петров.

Интересно, что Екатерина Монзуль работала на обоих полуфинальных поединках Кубка Украины "Минай" - "Динамо" и "Мариуполь" - "Ворскла". Также она уже имеет в послужном списке работу на Классическом в рамках УПЛ. В последнем матче чемпионата, на котором она работала, эксперты признали ее работу неудовлетворительной из-за назначения пенальти в ворота "Зари", что позволило "Александрии" сыграть вничью 2:2.

Финал Кубка Украины, в котором сыграют полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо", запланирован на 8 июля. Начало игры в 21:30. Матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Ранее "Динамо" призвало УАФ допустить на трибуны хотя бы небольшое количество болельщиков.

Читайте такжеРозы, обнимашки с Хацкевичем и злая шутка от VAR. Ко Дню рождения Екатерины Монзуль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sleva8686 (Bila Tserkva)
06.07.2020 в 17:40
Ну ті "експерди", що визнали її роботу незадовільною, кормляться в ахмєтова. А яка офіційна оцінка суддівства цієї пані. Здається мені, що вона кардинально різниться з експердною
Ответить
+1
0
F@ust (Прага)
06.07.2020 в 17:29
Интересно, есть ли хоть один прецедент в любой ассоциации футбола, когда одна и та же (!) женская (!!) бригада арбитров судила оба полуфинала кубка страны (!!!) и финал? (!!!!)
Ответить
+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
06.07.2020 в 17:41
Такого и с мужской бригадой не найдете.
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
06.07.2020 в 17:18
А какая интрига. даже никакое Динамо на голову сильнее Ворсклі. . А Монзуль, это единственный судья с "яйцами", а остальные не пойми кто.
Ответить
+1
-2
Карбид (Ник)
06.07.2020 в 17:10
Катенька обязана смыть позор кровью.
Ответить
+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.07.2020 в 17:13
Не ждите чуда,кубок должно взять Динамо,любой ценой.
Ответить
+2
-2
Термит (Киев)
06.07.2020 в 17:30
У нее уже месячные кончились, Романов рассказывал )
Ответить
+1
-3
avatar
K-Spirit (Киев)
06.07.2020 в 17:35
А шо у нее 8-го критические дни?
Ответить
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2020 в 17:42
Почему вы все такие нервные? В поле она судит нормально. Главное, кто в будке. Опять Романов. Посмотрим. Но самое интересное, почему так цепляет за живое фанов Шахтёра? Если против ДК, то это понятно. Но если для того, чтобы развести тут неуместный срач, то, честно, оно вам надо? Шахтёр безоговорочный чемпион, удачи Шахте в ЛЕ. Но зачем брызгать слюной, когда это не надо?
Ответить
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.07.2020 в 17:09
Теперь Динамо "победит" 100%, шубы творят чудеса.
Ответить
+1
-3
avatar
anonimus (Київ)
06.07.2020 в 17:45
FC SD CLUB, прийшло, наблювало і пішло. Чомусь при монузль ДК програє.
Ответить
+1
0
avatar
Juva_07 (UA)
06.07.2020 в 17:06
Сколько уже можно эту Монзуль назначать?! Уже даже не смешно
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 16:59
Екатерина Романова .
Ответить
+1
-3
avatar
K-Spirit (Киев)
06.07.2020 в 17:37
Чьих кровей будет? Никак монархический дом Романовых? Ну тады гуляй шальная императрица.
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.07.2020 в 16:56
...знаете, я не разочарован, что работу ее признали неудовлетворительной, но назначение говорит само за себя. Судьи тоже люди, человеческий фактор присутствует всегда, но это не значит, что надо обвинять ее во всех грехах. Очень жаль конечно Зарю,но то что она должна была при выходах забивать Александрии по своему рангу - это факт. Не надеяться на авось при 2*1, а дожать раз они "мужики" в народе, только куда они делись при таком раскладе в таблице. Вы посмотрите что творила Апександрия на последних минутах, ...и эта та Заря, от которой мы ждали победы?! Конечно легко ныть про ошибки судей (которых у нас на каждом шагу) и т.д., но допускать такую игру для выхода на 2-ое честно говоря язык не поворачивается, тем более с противником почти на класс ниже. Все это говорит о психологической составляющей, которая в данный момент оказалась не у дел. Желаю тебе Зорька найти тех "мужиков", которых ты показывала в стоящих матчах, сами себе создали "ситуацию", так что будьте стойкими и идите до конца. Очень хочется увидеть все таки стоящий футбол от вас. С наилучшими пожеланиями...
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2020 в 17:00
41 градус был...
Ответить
0
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
06.07.2020 в 17:39
Ничего, пить можно.
0
-1
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
06.07.2020 в 16:46
Шансов у Ворсклы: 0. Страхуют Динаму, а вдруг останется не то, что без ЛЧ, а и без медалей.. Так хоть Кубок Суркис по обыкновению присвоит:(.
Ответить
+3
-3
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
06.07.2020 в 16:32
Какая разница,кто арбитр?Главное,чтобы не мешала.Динамо уже дрожит!Ворскла победит!!!Мля,стихи просто...))))
Ответить
0
-4
alex.belogubko (одесса)
06.07.2020 в 16:29
какая Мондзуль гнать её надо испортит весь финал и вообще убрать баб судей с мужского чемпионата
Ответить
+2
-5
avatar
K-Spirit (Киев)
06.07.2020 в 16:34
Та какая она баба. Посмотри на фотографию, у девок по краям в шортах пусто, а у этой уже бугор первичных признаков выпирает из штанов.
Ответить
+1
-3
Tom Valentine (Bolintci)
06.07.2020 в 16:28
Интриги и так не было. А сейчас вообще матч неинтересен. Как и команды. Теперь у Ворсклы никаких шансов. НОЛЬ.
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...