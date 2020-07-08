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Призетко: Как мы видим, Динамо сейчас на мастерстве никого не обыграет
Обеим командам в финале придется приложить усилия
Экс-игрок "Динамо" Александр Призетко в эфире ТК "Футбол" оценил шансы киевлян в финале Кубка Украины против "Ворсклы".
"Ты можешь быть финалистом, проделать такой путь и в финале проиграть. Это обидно втройне. Я думаю, что "Ворскла" ляжет костьми на поле.
Ну и "Динамо" вряд ли выйдет играть на мастерстве. Как мы видим, "Динамо" сейчас на мастерстве никого не обыграет", - сказал Призетко.
Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Источник:ТК Футбол
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