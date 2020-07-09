Артем Шабанов рассказал о пропущенном голе от Ворсклы и выводах, которые сделали в Динамо

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, который забил решающий пенальти в послематчевой серии финальной игры Кубка Украины, поделился впечатлениями от игры с "Ворсклой" и прокомментировал победу.

- Чувствуем положительные эмоции, все счастливы, что выиграли. Рады, что удалось победить, хотя и по пенальти. Тем более что это мой первый Кубок Украины и, надеюсь, не последний. И теперь с положительными эмоциями будем готовиться к ближайшим трем играм чемпионата Украины, которые нас ждут впереди, чтобы занять второе место. А потом можно будет и отпраздновать.

- Учитывая не самый удачный сезон, добавляет ли этот трофей оптимизма перед следующей игрой? Команда будет прогрессировать?

- Думаю, да, ведь все победы и трофеи дают положительный толчок. Надеюсь, дальше будет только лучше.

- Насколько повлиял на игру быстрый гол, который забила "Ворскла"? Пришлось перестраиваться по ходу встречи?

- Их забитый мяч - это следствие того, что первые минут 10 мы играли плохо, часто теряли мяч, обрезались, в наших действиях была какая-то возня и неуверенность. А после пропущенного мяча мы собрались и стали лучше контролировать мяч и игру, вследствие чего сравняли счет и в дальнейшем имели преимущество. Могли забивать еще, но не получилось. Волнение сохранялось до самого конца. Считаю, в целом мы играли более-менее неплохо, но, если бы не пропустили, конечно, было бы легче.

- "Ворскла" забила типичный мяч в своей манере после стандартного положения. В чем была ошибка с нашей стороны?

- Точно сказать не могу - нужно разобрать тот момент. Мяч перелетел через меня, и соперник замкнул на дальней стойке. Не разобрались, кто за кого отвечает, мы выясним, кто с ним играл. Конечно, этот гол немного повлиял на нашу уверенность, пришлось перестраиваться, стали играть агрессивнее. Скажу так: хорошо, что мы смогли забить в первом тайме.

- По вашему мнению, отмененный гол был чистым?

- Да, именно так говорят. Так бывает, что кто-то был "вне игры", а тот, кто забивал, не был, и не мешал вратарю. Но арбитр не стала пересматривать - не знаю, почему, по идее, ей должны были подсказать, а то много вопросов.

- Насколько вы были физически готовы играть 120 минут?

- Мы к этому готовились, поскольку кубковая игра отличается от матчей чемпионата. Настраивались, что может быть и серия пенальти. Было трудно, но должны были вытерпеть. Одиннадцатиметровые удары отрабатывали - били в конце тренировки.

- Вы забили решающий, 9-й пенальти ...Признайтесь честно, волновались?

- Да, очень волновался. Сначала хотел бить на силу, но в момент удара передумал. Решил бить в угол, закрыл глаза и забил (улыбается).