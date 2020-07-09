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Я хорошо пробил, но вратарь парировал. Миколенко о незабитом пенальти в финале Кубка Украины
Поблагодарил Бущана, Шабанова и посвятил победу родным
Левый фланговый защитник "Динамо" Виталий Миколенко отыграл весь финальный матч Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1), два экстра-тайма, а потом участвовал в серии пенальти и ...его выстрел отразил кипер "бело-зеленых" Резник.
- В эпизоде с незабитым пенальти. Почему не удалось реализовать 11-метровый?
- На самом деле я хорошо пробил, но вратарь парировал. Кстати, с Димой Резником мы вместе играли в сборной, поэтому хорошо знаем друг друга. И я поздравляю его, что он отбил мой удар.
- На твое счастье, Шабанов свой шанс реализовал, и "Динамо" выиграло трофей. Ты что-то сказал Артему до удара?
- Нет, перед тем, как он пробивал, ничего не говорил. Но после того, как победили, поблагодарил Бущана и Артема.
- После твоей неудачи сразу к тебе подошел капитан команды Сергей Сидорчук. Что он сказал?
- В таких ситуациях слова не нужны, просто нужно подойти и поддержать. Сергей - очень хороший капитан, и после того, как он подошел, мне стало легче.
- В течение основного времени у вас было достаточно моментов, но их не удалось реализовать...
- На самом деле, моментов было не так много. Если в первом тайме "Ворскла" играла более или менее открыто, то после перерыва и в дополнительное время соперники уже откровенно тянули к серии пенальти. Это было хорошо видно.
- Игра истощила?
- Да, но расслабляться некогда - через четыре дня следующий матч в чемпионате.
- Для тебя это первый финал. Волновался перед игрой?
- Не могу сказать, что волновался, это такая же игра, как и другие. Настраиваюсь на каждую игру одинаково, и мандража не было.
- Для вас это важная победа, поскольку удалось разбавить неудачные выступления в Премьер-лиге. Как считаешь, эта победа придаст вам уверенности перед решающими матчами в чемпионате? Или завоеванием Кубка Украины вы уже решили свои задачи на сезон?
- Возможно, кто-то из экспертов что-то и решил для себя, но мы для себя еще ничего не решили в сезоне. Наша главная задача теперь - занять второе место в чемпионате.
- Есть ли в раздевалке радость от завоевания Кубка Украины, "Динамо" не выигрывало уже пять лет?
- Да конечно. Лично для меня это первый выигранный Кубок Украины, поэтому, пользуясь случаем, посвящаю его своим любимым родителям.
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