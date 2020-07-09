Бущан: Сильно праздновать мы не собираемся

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан, который выиграл у своего оппонента серию пенальти в финале Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1, 8:7), в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после матча.

"Праздновать сильно мы не собираемся, потому что это всего лишь полдела. Думаю, и руководству, и болельщикам, хотелось, чтобы все закончилось в основное время. Но ничего страшного. Мы до конца играли первым номером.

Поздравляю с завоеванием Кубка болельщиков, руководство и команду", – сказал Бущан.