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Бущан: Сильно праздновать мы не собираемся
Сделано только полдела
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан, который выиграл у своего оппонента серию пенальти в финале Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1, 8:7), в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после матча.
"Праздновать сильно мы не собираемся, потому что это всего лишь полдела. Думаю, и руководству, и болельщикам, хотелось, чтобы все закончилось в основное время. Но ничего страшного. Мы до конца играли первым номером.
Поздравляю с завоеванием Кубка болельщиков, руководство и команду", – сказал Бущан.
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Источник:ТК Футбол
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Ди (Киев)
09.07.2020 в 22:03
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