Самое интересное. Видео серии пенальти в финале Кубка Динамо - Ворскла

Вашему вниманию видео кульминационного момента финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались "Динамо" и "Ворскла". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, поэтому соперники должны были определить победителя с помощью серии 11-метровых ударов. Зрители наверняка ждали выхода 16-летнего Павла Исенко, который стал героем полуфинала, но Юрий Максимов доверился Ризныку. Но стоит заметить, что обе команды хорошо подготовились к "перестрелке" - удары были безупречным, шансов у вратарей спасти свою команду почти не было. Но рано или поздно это должно было закончиться - первым не смог переиграть Бущана Сапай, однако в ответ Ризнык потянул удар Миколенко. А потом Баенко запустил мяч над перекладиной, тогда как Шабанов поставил точку!