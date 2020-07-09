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Самое интересное. Видео серии пенальти в финале Кубка Динамо - Ворскла

Кубок Украины
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Киевляне выиграли трофей "в лотерею"

Самое интересное. Видео серии пенальти в финале Кубка Динамо - Ворскла
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Вашему вниманию видео кульминационного момента финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались "Динамо" и "Ворскла". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, поэтому соперники должны были определить победителя с помощью серии 11-метровых ударов. Зрители наверняка ждали выхода 16-летнего Павла Исенко, который стал героем полуфинала, но Юрий Максимов доверился Ризныку. Но стоит заметить, что обе команды хорошо подготовились к "перестрелке" - удары были безупречным, шансов у вратарей спасти свою команду почти не было. Но рано или поздно это должно было закончиться - первым не смог переиграть Бущана Сапай, однако в ответ Ризнык потянул удар Миколенко. А потом Баенко запустил мяч над перекладиной, тогда как Шабанов поставил точку!

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В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Бущан Динамо (Киев) Артем Шабанов Андрей Ризнык
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