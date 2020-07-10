Капитан Ворсклы: Вратарь Резник заслуживал звание лучшего игрока финала Кубка Украины

В 2009 году Владимир Чеснаков стал обладателем Кубка Украины, когда его "Ворскла" довольно неожиданно нанесла поражение в финале донецкому "Шахтеру". Очень близки к вершине полтавчане были и в нынешнем розыгрыше, но в серии послематчевых пенальти все же уступили киевскому "Динамо".

- К сожалению, в этой так называемой футбольной лотерее счастливый билет достался не нам. Поверьте, мы приложили максимум усилий, чтобы достичь желаемого и во второй раз стать обладателями трофея. Не имею никаких претензий к одноклубникам, просто не повезло. В конце концов, и ультрас "Ворсклы", которые ждали нас на въезде в Полтаву в 3 утра, встретили нас как победителей. Такое не забывается.

- По твоему мнению, счет по игре?

- Если брать во внимание созданные нами и киевлянами голевые моменты, то да.

- Чувствовал ли ты, что серия послематчевых пенальти будет такой длительной?

- Когда увидел, как участники поединка искусно пробивают 11-метровые, то появилось убеждение, что и до меня очередь обязательно дойдет. Поскольку я не штатный пенальтист, то решил, что буду бить шестым. Свой шанс не упустил, обидно только, что этого оказалось мало для общей победы...

- Некоторые эксперты критиковали руководителя "Ворсклы" Юрия Максимова за то, что он не доверил место в воротах в послематчевой серии юному Павлу Исенко, как обещал после его выигранных дуэлей в полуфинале с "Мариуполем"...

- Это ошибочная точка зрения. Дело в том, что после неожиданной травмы Руслана Степанюка за несколько минут до окончания дополнительного времени действительно можно было выпустить на поле Исенко. Но это был огромный риск. Киевляне владели инициативой и прилагали усилия, чтобы вырвать победу. К тому же к нашему основному вратарю Дмитрию Резнику вообще не было претензий, более того, считаю, что именно он заслуживал быть признанным лучшим игроком матча.

Конечно, жаль, что "Ворскла" не стала обладателем Кубка Украины второй раз, кстати, очень бы нам пригодились и обещанные клубным руководством серьезные премиальные ...Но футбольная жизнь продолжается, надо обуздать разочарование, поработать над ошибками и двигаться дальше. Финальный поединок в Харькове показал, что "Ворскла" - перспективная команда, которая уже в следующем сезоне может громко заявить о себе и в чемпионате.