Сегодня состоится жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины

Сегодня, 21 августа, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка стартового раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/21.

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За процедурой жеребьевки можно будет наблюдать онлайн на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Начало – в 16:00.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины-2020/2021, будут использовать географический принцип посева. Его детали определятся непосредственно перед процедурой по итогам сегодняшней Конференции ПФЛ – на ней будет утвержден состав участников Первой и Второй лиг.