Кубок Украины. Возрожденный Кривбасс начинает с уверенной победы

Заряженные первым ударом по мячу от президента страны, игроки "Кривбасса" быстро взялись за дело. Уже к середине первого тайма установился комфортный для хозяев счет 2:0, а голы на свой счет записали Виктор Берко и Александр Пятов. Первому как раз ассистировал второй, что стало предвестником первого гола после возрождения криворожского клуба!

Во втором тайме бенефис "Кривбаса" продолжился, Коцюмака откликнулся на длинный вертикальный пас Григорика и перебросил голкипера "Черкащины", вышедшего далеко из ворот. Игра успокоилась и вскоре гости все же сумели забить гол престижа после подачи углового. Его автором стал Игорь Нечай. За несколько секунд до этого в перекладину попал со штрафного Захаревич, так что гол все же назревал.

Кстати, Захаревич отдал голевой пас и на второй гол "Черкащины" в концовке, но перед этим Пятов оформил дубль после сольного прохода и красивого удара над вратарем по дуге. Далеко не лучший матч провел Старченко, прямо скажем...

Победный камбэк "Кривбасса" наверняка вдохновил криворожских болельщиков, которые на этот поединок были допущены по спецпропускам. Таким образом, в Украине официально состоялся первый матч при зрителях со времен начала коронакризиса.

Кубок Украины, первый раунд

"Кривбасс" - "Черкащина" 4:2

Голы: Берко 13, Пятов 24, 71, Коцюмака 54 - Нечай 62, Тарануха 85

Кривбасс: Злотар, Сокол, Заименко Голуб, Коцюмака, Рябов, Григорик, Пятов, Берко, Горват, Малиновский

Черкащина: Старченко, Пограничный, Скляренко, Дмитренко, Олейник, Морозенко, Долгий, Малей, Нечай, Георгиев, Тарануха