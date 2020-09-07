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На неделе состоится жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины

Кубок Украины
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Кубковый сезон идет своим чередом

На неделе состоится жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины
Новина українською

На текущей неделе (9 или 10 сентября) состоится жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины нынешнего сезона.

В жеребьевки примут участие 22 команды – 19 победителей первого этапа, а также "Волынь", "Агробизнес" и "Оболонь", которые не играли в первом этапе, так как имели наивысший рейтинг.

Базовая дата матчей второго этапа – 16 сентября.

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В статье: Кубок Украины
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