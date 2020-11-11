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Назначены официальные лица на перенесенный матч третьего этапа Кубка Украины
Матч состоится 13-го ноября
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч третьего этапа (1/16 финала) Кубка Украины сезона-2020/2021.
Кубок Украины. Третий этап (1/16 финала)
"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Олимпик" (Донецк). Днепр. Стадион "Метеор". 14.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Киев), ассистенты арбитра - Ермоленко Р.М. (Чернигов), Марченко Д. (Чернигов), четвертый арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), наблюдатель арбитража - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Деревянко Я.С. (Днепр).
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