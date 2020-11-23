  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Главный матч этапа состоится 16 декабря

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
Новина українською

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины сезона 2020/21.

2 декабря (среда)

13.00 "Верес" – "Мариуполь"

13.00 "Нива" В – "Колос"

14.00 "Агробизнес" – "Ворскла"

16.30 "Александрия" – "Минай"

"ВПК-Агро" – "Днепр-1" – время уточняется

16 декабря (среда)

"Десна" – "Заря" – время уточняется

Отметим, что базовый день матчей 1/4 финала – 3 марта. С этого этапа стартуют в турнире "Динамо" и "Шахтер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Десна (Чернигов) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) ВПК-Агро (Шевченковка) Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...