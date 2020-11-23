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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
Главный матч этапа состоится 16 декабря
УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала
2 декабря (среда)
13.00 "Верес" – "Мариуполь"
13.00 "Нива" В – "Колос"
14.00 "Агробизнес" – "Ворскла"
16.30 "Александрия" – "Минай"
"ВПК-Агро" – "Днепр-1" – время уточняется
16 декабря (среда)
"Десна" – "Заря" – время уточняется
Отметим, что базовый день матчей 1/4 финала – 3 марта. С этого этапа стартуют в турнире "Динамо" и "Шахтер".
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Источник:УАФ
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