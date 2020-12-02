Кубок Украины. Александрия - Минай 3:0. Кому больше надо

Для "Александрии" этот матч означал чуть больше, чем возможность пройти в четвертьфинал национального Кубка. Подопечные Шарана рассматривали кубковый поединок как возможность отомстить "Минаю" за поражение во втором туре УПЛ. А вместе с тем "Александрия" могла поднять командный боевой дух, от которого, в силу проповедуемого стиля футбола, часто зависят результаты.

"Минай" в прошлом году насладился Кубком сполна. Выход в полуфинал принес молодому клубу из Закарпатья всеобъемлющую славу, а сейчас важнее контролировать и развивать процесс становления команды в УПЛ. Именно поэтому мы увидели сегодня в основе Олега Допилку и Рипо Малепе – игроков не основных. Хотя костяк коллектива был привычным - у Кобина баналтьно нет возможности применять широкую ротацию (из-за кадровой ограниченности).

"Александрия" также вышла во вполне боевом составе – и безоговорочно контролировала ход игры. Уже на стартовых минутах состоялся удар по воротам, который, впрочем, не нес угрозы. Но когда "Минай" попытался большими силами перейти на чужую половину поля, хозяева наказали закарпатцев контратакой. Длинная передача нашла на правом фланге, кажется, Дмитрия Шастала, тот отпасовал на Вантуха, а Роман удачно пробил низом – 1:0.

"Минай" до перерыва практически не имел шансов сравнять счет. В одном из эпизодов было падение в штрафной площади, проигнорированное арбитром, несколько стандартов и несколько проникновений без последней передачи. "Александрия" защищалась спокойно и размеренно.

А при случае шла вперед. Классный шанс на гол, пробив выше ворот, упустил Алексей Довгий. "Александрии" нужен был второй мяч, чтобы полностью снять напряжение – и состоялся он в середине второго тайма. "Минай" оборонялся позиционно, "Александрия" наступала без скорости, но все решило единоборство тет-а-тет. Мяч вбросили из аута на Дмитрия Шастала, тот поставил корпус, развернулся, почувствовал руки Тараса Сакива на спине и упал. У Арановского не было выбора, кроме как назначить пенальти. Валерий Бондаренко ударом с одиннадцатиметровой отметки фактически поставил точку в матче.

Все плавно шло к комфортной победе "Александрии". Карноза с "Миная" выполнял штрафной с перспективной позиции, но пробил крайне неудачно. А уже на последних секундах Устименко заработал случайный угловой, ведь планировалась подача на дальнюю штангу, а получился удар в направлении за шиворот Каниболоцкому. Антон вытащил, но уже через мгновение пропустил чудо-гол с углового. Неприкрытый никем Довгий откликнулся на ближней штанге на низовую передачу от флажка и с почти нулевого угла пятой подправил мяч в направлении ворот. Рикошетом от голкипера снаряд оказался в сетке и засвидетельствовал разгром гостей 3:0.

"Александрия" больше хотела, играла сильнее и заслуженно прошла в четвертьфинал. А то, заслуживал ли "Минай" разгрома – уже лирика.

Кубок Украины. 1/8-я финала. 02.12.2020

Александрия. Стадион "Ника" (один матч)

Арбитр в поле - Евгений Арановский (Киев)

"Александрия" - "Минай" 3:0

Голы: Роман Вантух 6, Валерий Бондаренко 62 (пен.), Алексей Довгий 90+5

"Александрия": Юрий Панькив (к) - Валерий Лучкевич - Каспарс Дубра, Валерий Бондаренко, Тимур Стецков (Максим Задеркака 65) - Роман Вантух - Алексей Довгий, Дмитрий Гречишкин - Дмитрий Шастал (Богдан Мишенко 79), Василий Грицук (Кирилл Ковалец 46 ) - Артем Ситало (Денис Устименко 79)

"Минай": Антон Каниболоцкий - Кирилл Меличенко, Олег Допилка, Максим Лопирёнок (Алексей Хахлев 60), Тарас Сакив - Рипо Малепе, Андрей Ткачук, Олег Голодюк (Василий Пиняшко 60) - Денис Кожанов (Александр Глагола 78), Антон Шиндер (Артур Карноза 78), Анатолий Нуриев (Рустам Ахмедзаде 81)

Предупреждения: Дмитрий Шастал 33 - Максим Лопирёнок 29, Андрей Ткачук 50