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Скрипник: Недаром мою команду называют "мужики". Последний месяц соответствуем этому слову

Кубок Украины
(2 голосов)

Наставник Зари - о победе в кубковом матче над Десной

Скрипник: Недаром мою команду называют "мужики". Последний месяц соответствуем этому слову
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Десной" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Последняя игра в этом году. После такого насыщенного графика выиграть у такой команды - это дорогого стоит, мы очень рады. Сейчас мы, возможно, больше психологически устойчивее, чем физически. Те матчи, которые мы провели ранее - они были топовыми для нас всех. Немного волновались касаемо физической формы команды, но сумели выстоять.

Своей команде могу сказать только комплименты. Может даже заслуженно выиграли, потому что не было таких явных провалов или моментов у соперника, что можно было бы говорить, что нам повезло. Конечно, играть вдесятером тяжело. Но мы и так настраивались играть через длинные передачи, стандарты, подбор мяча. Получилась такая же игра, как и в чемпионате против "Александрии" - сумели сыграть на ноль и выиграть.

Что касается красной карточки, то получается, что ВАР надо использовать всегда. Это игровой момент и когда ты пересматриваешь его, то действительно кажется, что там была опасная игра. Там не было контакта с лицом или головой. Ну так решили арбитры. Человек сидит на кнопках сверху, может ему захотелось снова позвать арбитра.

Мы, когда играли с "Днепром-1", забили 3 мяча и каждый гол рассматривали по 2-3 минуты. Теряется эта динамика футбола. Мне кажется судьи не дорабатывают с этой системой. Но я не критикую, а говорю, что нужно дальше развиваться и учится, чтобы делать меньше таких ошибок. Хорошо, что мы выиграли иначе было бы очень обидно.

Когда на поле нет одного игрока, то мы играем в схеме 4-3-2. До удаления мы играли в схеме 4-3-3, просто убрали одного нападающего. Схема та же, просто игроки немного изменили позиции. Такое тоже бывает.

Недаром мою команду называют "мужики" и я могу это подтвердить, они у меня такие. Последний месяц действительно соответствуем этому слову", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов)
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Источник:
http://footballua.tv

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Комментарии (6)
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Vantala (Kharkiv)
16.12.2020 в 21:19
Там не "кажется", там была опасная игра. Чувак стоял уже секунду, ему отскок летел на уровень лица, а Юрченко его не заметил и прыгнул ему в голову ногой. И еще возмущается, что тот сам пошел головой в ногу. Да соперник стоял статично целую секунду! Я б Юрченко еще и больше матча дискву дал.
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Hugo64 (PARIS)
16.12.2020 в 18:57
прийдет время когда скрипник выжмит с этих игроков ВСЁ- они не железные играть без замен-ГДЕ усиление-? ПЕРОВИЧ никак не зиграеет-Гладкий слабоват -защиты НЕт-приходится иванисеню с хомой ставить-и тд--а ведь набирали и гречкина и бразильца -цвек? отправилив аренду янаева-который сейчас неплохо смотрится-и это уже второй сезон когда ЛАВКИ нет-
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+2
0
trey222
16.12.2020 в 18:48
Зорю с победой.
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+2
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
16.12.2020 в 18:17
Молодцы!
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+3
0
Андрей(Киев) (Киев)
16.12.2020 в 18:06
Согласен,осенний график Зари был тяжёлый,играли практически одним и тем же составом,лавки нет,надо усиливать состав.
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+5
-1
trey222
16.12.2020 в 18:58
Игроки есть.На левый край обороны взяли двух игроков.Один из них хвалёный бразилец.Кто-нибудь его видел.Пробовали израильтянина не впечатлил.Мне кажется Скрипник очень боится вводить новых игроков.Сколько просидель иранец Аллахьяр .А он показывает хорошую игру на уровне УПЛ.
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