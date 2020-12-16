Скрипник: Недаром мою команду называют "мужики". Последний месяц соответствуем этому слову

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Десной" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Последняя игра в этом году. После такого насыщенного графика выиграть у такой команды - это дорогого стоит, мы очень рады. Сейчас мы, возможно, больше психологически устойчивее, чем физически. Те матчи, которые мы провели ранее - они были топовыми для нас всех. Немного волновались касаемо физической формы команды, но сумели выстоять.

Своей команде могу сказать только комплименты. Может даже заслуженно выиграли, потому что не было таких явных провалов или моментов у соперника, что можно было бы говорить, что нам повезло. Конечно, играть вдесятером тяжело. Но мы и так настраивались играть через длинные передачи, стандарты, подбор мяча. Получилась такая же игра, как и в чемпионате против "Александрии" - сумели сыграть на ноль и выиграть.

Что касается красной карточки, то получается, что ВАР надо использовать всегда. Это игровой момент и когда ты пересматриваешь его, то действительно кажется, что там была опасная игра. Там не было контакта с лицом или головой. Ну так решили арбитры. Человек сидит на кнопках сверху, может ему захотелось снова позвать арбитра.

Мы, когда играли с "Днепром-1", забили 3 мяча и каждый гол рассматривали по 2-3 минуты. Теряется эта динамика футбола. Мне кажется судьи не дорабатывают с этой системой. Но я не критикую, а говорю, что нужно дальше развиваться и учится, чтобы делать меньше таких ошибок. Хорошо, что мы выиграли иначе было бы очень обидно.

Когда на поле нет одного игрока, то мы играем в схеме 4-3-2. До удаления мы играли в схеме 4-3-3, просто убрали одного нападающего. Схема та же, просто игроки немного изменили позиции. Такое тоже бывает.

Недаром мою команду называют "мужики" и я могу это подтвердить, они у меня такие. Последний месяц действительно соответствуем этому слову", - сказал Скрипник.