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Шаран - о матче в Кубке: Это не тот Днепр-1, который был в прошлом году
Наставник "Александрии" считает, что поединок будет непростым
dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против СК "Днепра-1".
"Да нет, какая ротация? Конечно, нет. Будут играть те, кто здоров, кто сильнее сейчас. Соперник – очень серьезный. Команда прибавила. Организованная, физически хорошо подготовлена, стандарты у них на хорошем уровне.
Очень сильная команда. Это не тот "Днепр-1", который был в прошлом году", – сказал Шаран.
Напомним, что матч "Днепр-1" - "Александрия" состоится 3 марта, на стадионе "Арена-Днепр". Начало встречи в 19:00.
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