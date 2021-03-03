Шаран - о матче в Кубке: Это не тот Днепр-1, который был в прошлом году

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против СК "Днепра-1".

"Да нет, какая ротация? Конечно, нет. Будут играть те, кто здоров, кто сильнее сейчас. Соперник – очень серьезный. Команда прибавила. Организованная, физически хорошо подготовлена, стандарты у них на хорошем уровне.

Очень сильная команда. Это не тот "Днепр-1", который был в прошлом году", – сказал Шаран.